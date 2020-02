Harga Minyak Berjangka Merosot 1% Lebih

INILAHCOM, New York - Harga minyak merosot lebih dari 1% pada hari Jumat (7/2/2020) karena Rusia mengatakan perlu lebih banyak waktu sebelum melakukan pengurangan produksi yang dicari oleh produsen besar lainnya karena para penggemar wabah coronavirus khawatir tentang permintaan minyak mentah global.

Minyak turun untuk minggu kelima berturut-turut, karena spekulan mundur karena angka konsumsi yang lebih rendah dan harapan bahwa virus, yang telah menewaskan lebih dari 600 orang, akan tetap menjadi hambatan pada permintaan.

Minyak mentah Brent berjangka kehilangan 41 sen hingga diperdagangkan pada US$54,52 per barel. Brent menuju kerugian 6% untuk minggu ini. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS turun 63 sen, atau 1,2%, menjadi US$50,32 per barel. Untuk minggu ini WTI turun 2,4%, untuk kerugian minggu kelima berturut-turut.

Pekan ini, sebuah panel menasihati OPEC +, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutu yang dipimpin oleh Rusia, menyarankan untuk sementara mengurangi produksi sebesar 600.000 barel per hari (bph).

Pada hari Jumat, Menteri Energi Rusia Alexander Novak mengatakan Moskow membutuhkan lebih banyak waktu untuk menilai situasi.

"Kurangnya komitmen Rusia sejauh ini untuk kesepakatan seperti itu memberikan satu elemen bearish tambahan yang saat ini menghalangi kompleks dari mempertahankan kenaikan harga," Jim Ritterbusch, presiden Ritterbusch and Associates, mengatakan dalam sebuah catatan seperti mengutip cnbc.com.

Harga telah turun sekitar seperlima sejak wabah virus di kota Wuhan di Cina. Negara ini adalah importir minyak mentah terbesar di dunia, menerima sekitar 10 juta barel per hari pada tahun 2019.

Novak memperkirakan permintaan minyak global akan turun 150.000 hingga 200.000 barel per hari (bph) pada tahun 2020 sebagian karena virus.

Kelompok OPEC + tahun ini memperdalam pemotongan yang ada menjadi sekitar 1,7 juta barel per hari, hampir 2% dari permintaan global, namun harga tetap berada dalam kisaran sempit. Produsen di OPEC + dijadwalkan bertemu di Wina pada 5-6 Maret, meskipun pertemuan itu dapat dimajukan karena kekhawatiran seputar virus.

Peramal Eurasia Group mengatakan memperkirakan kontraksi permintaan minyak di China sebanyak 3 juta barel per hari pada kuartal pertama dari level 2019.

Sumber mengatakan kepada Reuters bahwa pembuat kebijakan Cina sedang mempersiapkan langkah-langkah, termasuk lebih banyak pengeluaran fiskal dan pengurangan suku bunga, di tengah ekspektasi wabah akan berdampak buruk pada pertumbuhan kuartal pertama.

Perusahaan-perusahaan energi AS menambahkan rig minyak untuk ketiga kalinya dalam empat minggu meskipun produsen berencana untuk terus mengurangi pengeluaran untuk pengeboran baru untuk tahun kedua berturut-turut pada tahun 2020.

Perusahaan menambahkan 1 rig minyak dalam seminggu hingga 7 Februari, sehingga jumlah total menjadi 676, perusahaan jasa energi Baker Hughes Co mengatakan pada hari Jumat.