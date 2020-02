Bursa Saham Asia Mayoritas Turun

INILAHCOM, Shanghai - Pasar Asia Pasifik sebagian besar jatuh pada hari Jumat (7/2/2020), mengikuti tiga sesi kenaikan luas. Investor menunggu rilis angka perdagangan Januari China dan bereaksi terhadap dampak wabah koronavirus.

Data perdagangan awalnya seharusnya dirilis sekitar 11 pagi waktu Beijing. Reuters melaporkan bahwa Administrasi Umum Kepabeanan China tidak dapat segera mengkonfirmasi apakah angka perdagangan masih akan dirilis pada hari Jumat.

Saham China Daratan diperdagangkan mixed, dengan komposit Shanghai turun 0,26%. Komponen Shenzhen menelusuri kembali beberapa kerugiannya yang hampir 0,9% hingga diperdagangkan lebih rendah 0,19% sementara komposit Shenzhen berbalik arah untuk diperdagangkan naik 0,23% seperti mengutip cnbc.com.

Indeks turun tajam pada hari Senin ketika pasar China dibuka kembali, setelah istirahat Tahun Baru Imlek, sebelum mereka mencoba pemulihan yang lambat di sesi berikutnya.

Di Hong Kong, indeks Hang Seng turun 0,67%. Saham game yang terdaftar di bursa turun karena Makau sementara menutup kasino di tengah wabah koronavirus seperti pneumonia. Saham Melco International Development turun sekitar 2,91%, Wynn Macau kehilangan sekitar 0,9% dan Galaxy Entertainment turun 0,91%.

Data China

Angka ekspor dan impor Tiongkok untuk bulan Januari akan dirilis. Ekspor dan impor dalam mata uang dolar untuk Desember telah melampaui harapan. Pada bulan Desember, surplus perdagangan China dengan AS adalah US$23,18 miliar, turun dari US$24,6 miliar pada bulan November.

Ekonomi terbesar kedua di dunia pada hari Kamis mengatakan telah memotong tarif pembalasan pada beberapa barang AS hingga setengahnya.

Setelah dikunci dalam perang dagang di mana masing-masing pihak menampar tarif barang-barang bernilai miliaran dolar dari yang lain, AS dan China menandatangani perjanjian perdagangan fase satu pada Januari yang menghentikan perang dagang.

Washington mengatakan perjanjian parsial termasuk klausul bagi China untuk membeli barang pertanian bernilai miliaran dolar. Sebagai bagian dari kesepakatan itu, administrasi Trump membatalkan tarif awalnya ditetapkan untuk berlaku Desember lalu dan setuju untuk memotong beberapa tugas.

Ekonomi raksasa Asia, bagaimanapun, sekarang berada di bawah bayang-bayang wabah koronavirus yang sedang berlangsung, yang telah menyebabkan perkiraan pertumbuhan dipangkas.

S&P Global Ratings pada hari Jumat mengeluarkan laporan di mana ia merevisi estimasi pertumbuhan PDB China untuk tahun 2020 dari 5,7% sebelum wabah menjadi 5%, yang menyatakan bahwa "sebagian besar dampak ekonomi dari coronavirus akan dirasakan pada kuartal pertama, dan pemulihan China akan kokoh pada kuartal ketiga tahun ini."



Nikkei 225 Jepang membalikkan kenaikan dan turun 0,19% menjadi 23.827,98, sementara Topix turun 0,28% menjadi 1.732,14. Di tempat lain, Kospi di bursa Korea Selatan turun 1,02%.

Pembuat mobil di Jepang dan Korea Selatan menurun di tengah kekhawatiran bahwa wabah virus, yang menyebabkan upaya karantina yang meluas di China, mungkin mengenai rantai pasokan global untuk berbagai industri karena pabrik-pabrik Cina tetap tutup.

Mazda Jepang turun 3,59%, saham Toyota turun 0,66%, Nissan turun 1,31%, Honda lebih rendah 2,71%. Hyundai Motor Korea Selatan membalikkan beberapa kerugian sebelumnya untuk diperdagangkan turun 0,76% dan Kia Motors turun 1,94%.

Baru-baru ini, Hyundai Motor mengatakan akan memangkas produksi karena pasokan suku cadangnya terganggu, lapor Reuters. Honda Motor juga memperpanjang penutupan pabrik di Cina karena wabah.

Saham Fast Retailing Jepang, yang memiliki rantai toko pakaian Uniqlo dan merupakan kelas berat pada indeks patokan, turun 1,65%. Laporan mengatakan perusahaan sementara menutup banyak toko di Cina sebagai akibat wabah coronavirus.

Saham Australia mengikuti tren menurun, dengan indeks ASX 200 turun 0,38% menjadi 7.022,60. Penambang dan stok minyak menurun. Indeks MSCI untuk saham Asia Pasifik di luar Jepang turun 0,74%.

Saham AS, sementara itu, melonjak ke tertinggi sepanjang masa di belakang pemotongan tarif tersebut, pendapatan perusahaan yang kuat dan data ekonomi.

Dow Jones Industrial Average ditutup 88,92 poin lebih tinggi, atau 0,3%, menjadi 29.379,77. S&P 500 juga naik 0,3% menjadi ditutup pada 3.345,78. Nasdaq Composite naik 0,7% menjadi 9.572,15.

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, terakhir di 98,454, naik dari level dekat 97,600 pada awal pekan ini.

Yen Jepang diperdagangkan pada 109,93 per dolar, melemah dari level dekat 108,6 pada awal minggu. Dolar Australia turun 0,12% menjadi $ 0,6722, naik dari level mendekati $ 0,6690 pada hari Senin.

Harga minyak melonjak pada hari Jumat selama jam Asia, dengan minyak mentah AS berjangka naik 0,51% menjadi US$51,21 per barel, dan Brent lebih tinggi 0,67% menjadi US$55,30 per barel.

Tahun-ke-tanggal, harga masih turun tetapi pedagang tampak optimis setelah komite menasihati OPEC dan sekutunya bertemu selama tiga hari di Wina minggu ini. Mereka merekomendasikan pengurangan produksi 600.000 barel per hari untuk memberikan bantuan kepada pasar minyak.

Agar jelas, Komite Teknis Bersama, yang terdiri dari perwakilan negara-negara penghasil minyak, bukanlah badan pembuat keputusan; ia hanya membuat rekomendasi untuk OPEC dan sekutunya, termasuk Rusia.