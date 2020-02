Bursa Saham AS Cetak Rekor Baru

INILAHCOM, New York - Bursa saham AS berakhir lebih tinggi pada hari Kamis (6/2/2020), merebut rekor baru, setelah pasar mendapat suntikan kepercayaan lain dari pengurangan tarif perdagangan yang dijanjikan.

DowIA Industrial Average DJIA, + 0,30% ditutup naik 88,92 poin, atau 0,3%, menjadi menetap di 29.379,77, setelah mengukir rekor intraday di 29.408,05. Indeks S&P 500 SPX, + 0,33% naik 11,09 poin, atau 0,3% menjadi menetap di 3.345,78.

Nasdaq Composite Index COMP, + 0,67% naik 63,47 poin, atau 0,7% menjadi menetap di 9.572,15. Ketiga indeks ditutup pada catatan baru.

Untuk pekan ini, Dow naik 4%, indeks S&P 500 naik 3,7%, dan Nasdaq 4,6% lebih tinggi.

Tanda-tanda kemajuan lebih lanjut dalam hubungan perdagangan Tiongkok-Amerika dipuji karena sentimen positif Kamis pagi. Wabah virus yang diduga berasal dari Kota Wuhan, Cina, dan sampai saat ini telah merenggut lebih dari 560 nyawa, menulari lebih dari 28.000. Sementara itu, telah dimasukkan ke dalam pembakar belakang di benak para investor ekuitas.

Pembaruan Coronavirus: 565 kematian, lebih dari 28.000 kasus di seluruh dunia, Yum China melaporkan 'gangguan signifikan'

China mengatakan bahwa mulai 14 Februari akan memotong setengah tarif pada sekitar US$ 75 miliar impor AS, sebagai bagian dari resolusi perdagangan fase satu dengan AS, menurut Kementerian Keuangan China.

Tarif pada berbagai barang A.S. akan berkurang dari 10% menjadi 5%, dan dari 5% menjadi 2,5% pada yang lain, kata kementerian itu. Pungutan impor pembalasan diberlakukan pada bulan September dan Desember ketika permusuhan antara Washington dan Beijing meningkat.

Kementerian itu mengatakan langkah itu dilakukan "untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan perdagangan Sino-AS yang sehat dan stabil," menurut terjemahan pernyataan itu.

"China memotong tarif adalah pendorong kenaikan hari ini," kata J.J. Kinahan, kepala strategi pasar di TD Ameritrade seperti mengutip marketwatch.com.

"Jika itu bukan untuk reli besar yang telah kita lihat minggu ini, itu adalah berita yang akan menyulut pasar lebih dari sebelumnya."

Pemotongan tarif datang karena investor khawatir bahwa virus baru di China akan melukai ekonomi terbesar kedua di dunia dan membuatnya sulit untuk mematuhi janji untuk meningkatkan pembelian barang dan jasa AS sebesar US$200 miliar selama dua tahun.

Sementara itu, Senat pada hari Rabu membebaskan Presiden Donald Trump atas tuduhan impeachment penyalahgunaan kekuasaan dan obstruksi Kongres, seperti yang diharapkan. Dia menyampaikan pidato pada siang hari di mana dia menggambarkan pemakzulan sebagai "cobaan yang mengerikan."

Namun, pasar telah berfokus pada rentetan sebagian besar data ekonomi optimis.

Jumlah orang Amerika yang baru melamar tunjangan pengangguran turun 15.000 menjadi 202.000 selama pekan yang berakhir 1 Februari, mendekati level terendah 50 tahun. Pertumbuhan produktivitas meningkat pada kuartal keempat, Departemen Tenaga Kerja mengatakan, menjadi 1,4%, di bawah ekspektasi konsensus pertumbuhan 1,6%, menurut jajak pendapat MarketWatch.

Presiden Fed Dallas Robert Kaplan mengatakan kepada audiensi di Austin bahwa ia mengharapkan pertumbuhan ekonomi "solid" pada 2020 sebesar 2,3%, menurut Reuters.

Imbal hasil obligasi pemerintah hampir datar, dengan imbal hasil Treasury note 10-tahun TMUBMUSD10Y, -0,63% pada 1,644%.

Harga minyak berakhir bervariasi, dengan satu barel minyak mentah West Texas Intermediate CLH20, + 0,67% naik 20 sen, atau 0,40% menjadi US$50,95 per barel. Dalam logam mulia, emas untuk pengiriman April GCJ20, + 0,47% ditutup US$7,20 lebih tinggi, atau 0,5% pada US$1.570 per ounce.

Di Eropa, saham naik, dengan Stoxx Europe 600 SXXP, + 0,44% ditutup 0,4% lebih tinggi untuk penutupan rekor di 425,49.

Saham Asia juga naik, dengan China CSI 300 000300, + 1,86% menambahkan 1,9%, Nikkei 225 NIK Jepang, + 2,38% naik 2,4% dan indeks Hang Seng Hong Kong HSI, + 2,64% naik 2,6%.