Bursa Saham Asia Berhasil Naik

INILAHCOM, Tokyo - Bursa saham di Asia melonjak pada Kamis sore (6/2/2020) karena investor di wilayah tersebut mencerna perkembangan terbaru seputar wabah koronavirus yang sedang berlangsung.

Saham-saham di Jepang memimpin kenaikan di antara pasar regional utama, dengan Nikkei 225 naik 2,46% dan indeks Topix naik 2,17%. Kospi di bursa Korea Selatan juga menambahkan 2,2% karena saham Hyundai Motor melonjak lebih dari 5%.

Sementara itu, indeks Hang Seng di bursa Hong Kong melonjak 1,2%. Di China daratan, komposit Shanghai naik 0,99% sementara komposit Shenzhen naik 2,094%. Komponen Shenzhen juga naik 1,94% seperti mengutip cnbc.com.

Di tempat lain, indeks ASX 200 Australia naik 0,95%. Rilis data Kamis oleh Biro Statistik Australia menunjukkan omset penjualan ritel negara itu turun 0,5% secara musiman disesuaikan pada bulan Desember dibandingkan dengan November.

Secara keseluruhan, indeks MSCI Asia ex-Jepang adalah 1,28% lebih tinggi. Langkah itu datang ketika investor bereaksi terhadap perkembangan semalam pada wabah koronavirus, menyusul laporan terobosan yang belum dikonfirmasi dalam pengembangan obat untuk penyakit ini.

Reuters mengutip laporan pada hari Rabu yang mengatakan tim peneliti di Universitas Zhejiang telah menemukan obat untuk mengobati orang yang terinfeksi oleh coronavirus baru. Organisasi Kesehatan Dunia, bagaimanapun, mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Tidak ada terapi efektif yang diketahui terhadap 2019-nCoV ini."

Sementara itu, seorang ilmuwan yang memimpin penelitian UK terhadap vaksin coronavirus mengatakan kepada Sky News pada hari Rabu bahwa timnya telah membuat "terobosan signifikan" dengan memotong sebagian waktu pengembangan normal menjadi 14 hari dari dua menjadi tiga tahun.

Francis Tan dari UOB Private Bank mengatakan kepada CNBC pada hari Kamis bahwa dua faktor mendorong pergerakan pasar. Pertama, ahli strategi investasi mengatakan, pasar mengantisipasi bahwa "vaksin akan segera hadir."

"Faktor kedua, yang saya pikir jauh lebih penting terutama sejak krisis keuangan global setelah (2008 dan 2009), adalah bahwa ada likuiditas yang cukup di pasar," kata Tan kepada "Street Signs" CNBC pada hari Kamis.

"Setiap kali kita melihat kemunduran dalam aset berisiko, (pasar) tampaknya siap untuk memompa lebih banyak likuiditas dengan berpikir bahwa: 'Hei ini adalah peluang besar, penarikan 2 hingga 3%, mungkin sudah saatnya bagi kita untuk kembali dengan harga lebih rendah. '"

"Itu tidak memberi saya kenyamanan karena jika Anda melihat angka-angka ... tingkat kenaikan setiap hari masih lebih tinggi," katanya. "Mungkin masih ada penarikan dan pasar hanya memompa lebih banyak likuiditas."

Hingga Rabu malam, virus itu telah menewaskan lebih dari 500 orang di Cina sementara lebih dari 28.000 orang telah terinfeksi, menurut Komisi Kesehatan Nasional negara itu.

Di depan perdagangan AS-China, Beijing mengatakan pada hari Kamis bahwa akan mengurangi separuh tarif pada ratusan impor AS mulai dari 1:01 malam. pada 14 Februari, menurut sebuah pernyataan di situs web Departemen Keuangan. Kementerian, yang berbasis di Beijing, tidak menentukan zona waktu apa.

Pernyataan itu mengatakan langkah itu dilakukan untuk "memajukan pembangunan China-AS yang sehat dan stabil. perdagangan."

Penyesuaian akan berlaku untuk impor senilai sekitar $ 75 miliar dari AS yang ditampar China dengan tarif pada 1 September 2019, menurut pernyataan terpisah di situs web kementerian.

Semalam di Wall Street, S&P 500 melonjak 1,1% hingga menyentuh rekor penutupan tertinggi 3.334,69. Dow Jones Industrial Average mengakhiri hari perdagangannya 483,22 poin lebih tinggi pada 29.290,85 sedangkan Nasdaq Composite ditutup 0,4% lebih tinggi pada 9.508,68.

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, berada di 98,3 setelah naik dari posisi terendah sekitar 97,9 sebelumnya.

Yen Jepang diperdagangkan pada 109,93 per dolar setelah melemah dari level di bawah 109,5 kemarin. Dolar Australia berpindah tangan pada $ 0,6757 setelah menyentuh level terendah sebelumnya di $ 0,6741.

Harga minyak naik pada sore hari jam perdagangan Asia, dengan patokan minyak mentah berjangka internasional Brent naik 1,7% menjadi US$56,22 per barel. Minyak mentah berjangka AS juga naik 2,19% menjadi US$51,86 per barel.