Harga Emas Berjangka Bisa Naik 2%

INILAHCOM, New York - Harga minyak melonjak lebih dari 2% pada hari Rabu (5/2/2020) setelah media melaporkan bahwa para ilmuwan telah mengembangkan obat terhadap coronavirus yang menyebar cepat yang terus membebani aktivitas ekonomi global.

Organisasi Kesehatan Dunia mengecilkan laporan media, mengatakan "tidak ada terapi efektif yang diketahui" terhadap virus.

Memberi dukungan lebih lanjut kepada minyak adalah berita bahwa Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutu produsennya sedang mempertimbangkan pengurangan produksi lebih lanjut untuk menghadapi potensi tekanan pada permintaan minyak global.

Futures minyak mentah Brent naik US$1,40, atau 2,6%, pada US$55,36 per barel. Minyak mentah antara West Texas Intermediate AS naik US$1,14, atau 2,3%, menjadi US$50,75 per barel.

Harga menahan kenaikan setelah data menunjukkan persediaan minyak mentah AS naik 3,4 juta barel dalam sepekan hingga 31 Januari, dibandingkan dengan ekspektasi dalam jajak pendapat Reuters untuk kenaikan 2,8 juta barel.

"Laporan itu mungkin tidak cukup mengejutkan untuk menghancurkan momentum kembalinya minyak mentah besar yang kita lihat hari ini," kata Phil Flynn, seorang analis di Price Futures Group di Chicago seperti mengutip cnbc.com.

"Alasan utama minyak dijual sekeras itu bukan karena apa yang kami tahu, itu adalah apa yang tidak kami ketahui. Sekarang, sepertinya kita bisa menghitung kehancuran permintaan dan melihat ke depan. "

Surat kabar China Changjiang Daily melaporkan pada hari Selasa bahwa tim peneliti yang dipimpin oleh Profesor Universitas Zhejiang Li Lanjuan telah menemukan bahwa obat Abidol dan Darunavir dapat menghambat virus.

Secara terpisah, Sky News melaporkan bahwa seorang ilmuwan Inggris telah membuat terobosan signifikan dalam perlombaan untuk mendapatkan vaksin dengan mengurangi sebagian dari waktu pengembangan normal dari dua menjadi tiga tahun menjadi hanya 14 hari.

Namun, kilang termasuk Sinopec China, kilang teratas Asia, telah memangkas laju produksi karena virus tersebut memangkas permintaan untuk bahan bakar olahan.

Kekhawatiran akan merosotnya permintaan minyak global telah mendorong minyak mentah AS dan Brent berjangka ke contango minggu ini - sebuah struktur di mana perdagangan minyak berjangka yang lebih lama bertanggal dengan premium yang mendorong para pedagang untuk menyimpan minyak mentah dalam penyimpanan untuk dijual kembali yang lebih menguntungkan di masa depan.

"Berdasarkan perkiraan kami bahwa pertumbuhan PDB Tiongkok akan melambat menjadi hanya 3% tahun-ke-tahun pada Q1 2020 dan dengan asumsi bahwa virus dikendalikan dengan relatif cepat, kami secara tentatif memperkirakan penurunan 10% dalam konsumsi minyak negara itu di Q1, "analis Capital Economics mengatakan dalam sebuah catatan pada hari Rabu. "Ini mendorong pasar global menjadi surplus kecil di paruh pertama tahun 2020."

Turunnya permintaan untuk bahan bakar jet di seluruh dunia karena coronavirus yang mematikan juga telah mencapai harga A.S. untuk produk tersebut, yang turun ke level terendah secara musiman dalam lima tahun, kata para pelaku pasar.

Perusahaan termasuk Royal Dutch Shell dan Phillips 66 memiliki perjalanan bisnis terbatas ke Cina.

Dampak permintaan

Perlambatan ekonomi global yang dihasilkan dari wabah ini diperkirakan akan mengurangi pertumbuhan permintaan minyak 2020 di seluruh dunia sebesar 300.000-500.000 barel per hari (bph), sekitar 0,5% dari total permintaan, kata Kepala Keuangan BP Brian Gilvary, Selasa.

"Ekonomi (China) akan melemah untuk beberapa waktu mendatang karena karantina, jarak sosial, dan pembatasan perjalanan tetap berlaku," analis BNP Paribas Harry Tchilinguirian mengatakan kepada Reuters Global Oil Forum.

"Tetapi karena pasar keuangan bersifat antisipatif, orang dapat melihat bagaimana berita yang menguntungkan terkait dengan solusi medis potensial, atau indikasi bahwa kita telah mencapai titik balik dalam perkembangan wabah virus, cenderung ditafsirkan secara positif."

OPEC dan sekutu yang dipimpin oleh Rusia, sebuah kelompok yang dikenal sebagai OPEC +, mempertimbangkan dampak pada permintaan minyak global dan pertumbuhan ekonomi dari virus corona pada pertemuan pada hari Rabu.