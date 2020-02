Bursa Saham Asia Dukung Penanganan Virus Corona

INILAHCOM, Tokyo - Bursa saham Asia naik pada Rabu (5/2/2020) di tengah optimisme bahwa tindakan terbaru China dapat membantu mengurangi beberapa kerusakan ekonomi yang diperkirakan dari wabah virus.

Patokan Jepang Nikkei 225 NIK, + 1,02% naik 1,2% pada perdagangan pagi. Indeks ASX 200 XJO Australia, + 0,39% ditambahkan 0,4% dan Kospi 180721 di bursa Korea Selatan, + 0,36% naik 0,8%. HSI Hang Seng di bursa Hong Kong, + 0,42% naik tipis hampir 0,5%. Sedangkan Shanghai Composite SHCOMP, + 1,25% melonjak 1,6%.

"Sentimen risiko masih membaik, menyiapkan pasar Asia untuk keuntungan intraday. Meskipun ini tetap pasang surut di sekitar masalah seperti coronavirus dengan dampaknya masih dalam penilaian," kata Jingyi Pang, ahli strategi pasar di IG di Singapura seperti mengutip marketwatch.com.

Keuntungan mencerminkan reli luas di Wall Street semalam yang mendorong Dow Jones Industrial Average lebih dari 400 poin lebih tinggi dan memberi S&P 500 hari terbaik dalam lebih dari lima bulan.

Kenaikan juga mendorong Nasdaq yang sangat teknologi ke tertinggi sepanjang masa dan ditambahkan ke awal yang solid untuk Februari untuk pasar yang lebih luas setelah Januari yang suram.

Investor menyambut baik keputusan bank sentral China untuk menyuntikkan US$57 miliar ke pasarnya. Langkah ini adalah langkah terbaru Beijing untuk melunakkan pukulan finansial dari wabah virus baru-baru ini. Kekhawatiran tentang potensi dampak ekonomi global dari wabah yang berkepanjangan mengguncang pasar dalam beberapa pekan terakhir, menghapus kenaikan S&P 500 bulan lalu.

"Jika China akan melakukan apa yang mereka bisa untuk mendukung pasar mereka, maka mungkin kita tidak memiliki alasan yang besar untuk kekhawatiran terhadap pasar kita," kata Willie Delwiche, ahli strategi investasi di Baird.

Apple AAPL, + 3,30% dan Microsoft MSFT, + 1,65% berada di antara menonjol di sektor teknologi. Seperti perusahaan teknologi besar lainnya, mereka sangat bergantung pada melakukan bisnis dengan China. Perawatan kesehatan, industri, saham finansial juga mencatatkan kenaikan yang kuat.

Utilitas, perusahaan real estat dan aset bermain aman lainnya tertinggal pasar karena investor menjadi lebih nyaman mengambil risiko. Harga obligasi pemerintah AS turun tajam, mengirim imbal hasil lebih tinggi, dan harga emas juga turun.

Indeks S&P 500 SPX, + 1,50% naik 48,67 poin, atau 1,5%, menjadi 3.297,59. Itu adalah kenaikan satu hari terbesar indeks sejak awal Agustus. Dow DJIA, + 1,44% naik 407,82 poin, atau 1,4%, ke 28.807,63. Nasdaq COMP, + 2,10% naik 194,57 poin, atau 2,1%, menjadi 9.467,97, rekor tertinggi.

Langkah terbaru China untuk menopang pasarnya mengikuti pengumuman dari Senin bahwa pemerintah akan memasukkan $ 173 miliar ke dalam pasarnya ketika mereka dibuka kembali dari istirahat panjang.

Ekonomi terbesar kedua di dunia sedang terkunci yang mengancam pertumbuhan ekonomi di sana dan secara global. Semakin banyak perusahaan, termasuk Sony, memperingatkan investor akan potensi pendapatan dan laba karena virus. Lebih dari 20.000 kasus telah dikonfirmasi secara global, bersama dengan lebih dari 400 kematian. Sebagian besar kasusnya ada di Tiongkok.

Pergerakan China memberi sinyal kepada investor di seluruh dunia bahwa kepemimpinan negara itu melakukan apa yang dapat dilakukan untuk menyediakan likuiditas bagi perekonomian mereka, kata Delwiche.

"Itu membatasi beberapa pandangan kasus terburuk yang ada di luar sana dari perspektif keuangan," katanya.

Pasar obligasi juga menandakan kepercayaan yang lebih besar di kalangan investor Selasa. Imbal hasil pada obligasi 10-tahun melonjak menjadi 1,60% dari 1,52% pada akhir Senin. Mungkin yang lebih penting, imbal hasil 10-tahun juga melonjak di atas imbal hasil Treasury tiga bulan 1,56%.

Minyak mentah patokan CLH20, + 2,34% naik 56 sen menjadi $ 50,17 per barel. Itu jatuh 50 sen menjadi US$49,61 per barel pada Selasa. Minyak mentah brent, BRNJ20, + 2,63%, standar internasional, naik 64 sen menjadi US$54,60 per barel.

Dolar USDJPY, + 0,15% naik menjadi 109,48 yen Jepang dari 109,07 yen pada Selasa.