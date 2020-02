Harga Minyak Berjangka Tertekan Wabah Virus Corona

INILAHCOM, New York - Harga minyak bergerak lebih rendah pada Selasa (4/2/2020) karena kekhawatiran bahwa permintaan energi akan terpukul jangka panjang dari wabah koronavirus mengimbangi prospek untuk lebih banyak pengurangan produksi minyak mentah dari OPEC dan sekutunya.

Minyak mentah Brent kehilangan 44 sen untuk diperdagangkan pada US$54,01 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate AS turun 1% menjadi menetap di US$49,61 per barel.

"Saya pikir pasar masih khawatir bahwa ia tidak tahu kehancuran permintaan penuh dari virus corona," kata Andy Lipow dari Lipow Oil Associates di Houston seperti mengutip cnbc.com.

Minyak merosot tajam selama dua minggu terakhir di tengah kekhawatiran atas dampak ekonomi global dari coronavirus China. Pada awal perdagangan, ia melambung lebih tinggi pada prospek penurunan produksi lebih lanjut dari OPEC +, yang terdiri dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutu termasuk Rusia.

Komite OPEC + menimbang dampak pada permintaan minyak global dan pertumbuhan ekonomi dari wabah virus korona pada sebuah pertemuan, mendengar dari utusan China untuk PBB di Wina dan membahas bagaimana merespons.

Sumber yang dekat dengan masalah ini mengatakan kepada Reuters bahwa OPEC + sedang mempertimbangkan untuk mengurangi produksi minyak mentah sebanyak 500.000 barel per hari (bph).

Namun, kelompok produsen dapat menghadapi perjuangan yang berat untuk melakukan lebih banyak pemotongan segera setelah pakta yang ada disetujui dan karena ketidakpastian mengenai berapa lama krisis virus akan berlangsung.

"Jika kelompok produsen percaya wabah itu dapat dikendalikan, dengan efek mereda setelah periode singkat, seperti SARS, mereka memiliki opsi untuk bertahan dan menghadapi lingkungan harga yang lebih rendah sampai permintaan kembali," kepala strategi global komoditas di BNP Paribas, Harry Tchilinguirian, mengatakan kepada Reuters Global Oil Forum.

Kenaikan harga juga dibatasi oleh komentar Menteri Energi Rusia Alexander Novak bahwa ia tidak yakin saatnya untuk memperketat pembatasan produksi minyak.

Kepala keuangan BP Brian Gilvary mengatakan kepada Reuters dampak ekonomi dari virus itu akan mengurangi konsumsi minyak sepanjang tahun sebesar 300.000 hingga 500.000 barel per hari, sekitar 0,5% dari permintaan global.

Goldman Sachs memperingatkan bahwa dampak wabah pada permintaan kemungkinan akan membuat volatilitas harga spot naik.

"Harga minyak sekarang berada pada level di mana kita akan mengharapkan respons pasokan dari OPEC dan produsen serpih, dan di mana China kemungkinan akan berusaha untuk membangun persediaan minyak mentah," kata Goldman dalam sebuah catatan.