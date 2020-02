Bursa Saham China Bisa Bangkit

INILAHCOM, Shanghai - Bursa saham China Daratan melihat pemulihan parsial pada hari Selasa (4/2/2020) setelah kerugian besar pada hari Senin. Investor menimbang dampak ekonomi potensial dari wabah koronavirus yang sedang berlangsung yang telah menewaskan ratusan jiwa di China sampai saat ini.

Penurunan Senin telah membuat indeks China daratan menyelam lebih dari 7%. Pada penutupan pasar pada hari Selasa, komposit Shanghai adalah 1,34% lebih tinggi pada sekitar 2.783,29. Sedangkan komponen Shenzhen melonjak 3,17% menjadi 10.089,67. Komposit Shenzhen menambahkan 1,804% menjadi sekitar 1,638,02.

Indeks Hang Seng di bursa Hong Kong tercatat 1,28% lebih tinggi pada jam terakhir perdagangannya. Saham raksasa teknologi China Tencent dan Alibaba masing-masing naik 3,26% dan 4,2%.

Sementara itu, Otoritas Rumah Sakit Hong Kong pada Selasa pagi mengkonfirmasi kematian terkait virus korona pertama di kota itu, seorang pria berusia 39 tahun.

Di Jepang, Nikkei 225 berakhir 0,49% lebih tinggi pada 23.084,59. Sementara indeks Topix naik 0,69% untuk mengakhiri hari perdagangannya di 1.684,24. Kospi di bursa Korea Selatan melonjak 1,84% menjadi ditutup pada 2.157,90.

Sementara itu, saham di Australia mencatat kenaikan pada hari itu, dengan indeks ASX 200 naik 0,37% menjadi 6.948,70. Secara keseluruhan, indeks MSCI Asia ex-Jepang adalah 1,63% lebih tinggi seperti mengutip cnbc.com.

Sementara Reserve Bank of Australia (RBA) hari Selasa mengumumkan keputusannya untuk membiarkan suku bunga tidak berubah pada 0,75%.

Setelah pengumuman itu, dolar Australia melonjak ke $ 0,6719 setelah melihat terendah sebelumnya di $ 0,6676. "Karena faktor global dan domestik, masuk akal untuk mengharapkan bahwa periode jangka panjang suku bunga rendah akan diperlukan di Australia untuk mencapai pekerjaan penuh dan mencapai target inflasi," kata Gubernur RBA Philip Lowe dalam rilis media yang mengumumkan pusat keputusan kebijakan moneter bank.

Pada topik wabah koronavirus yang sedang berlangsung, Lowe mengatakan itu adalah sumber ketidakpastian yang memiliki "efek signifikan" pada ekonomi China saat ini, meskipun "terlalu dini untuk menentukan berapa lama dampaknya akan berlangsung."

"Harapan kami selama beberapa bulan ke depan, akan menjadi jelas bahwa kami tidak melangkah lebih jauh ke arah tujuan RBA tentang lapangan kerja penuh dan inflasi dalam pita target 2-3%," Gareth Aird, ekonom senior di Commonwealth Bank Australia.

"Pada akhirnya, mereka harus menurunkan suku bunga kebijakan, kami pikir ini akan menjadi bulan April," kata Aird, meskipun ia mengakui bahwa itu "sangat tergantung pada data antara sekarang dan kemudian."

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, terakhir di 97,879 setelah naik dari level di bawah 97,5 kemarin.

Yen Jepang diperdagangkan pada 108,86 melawan dolar setelah melihat ketinggian sebelumnya di 108,54.

Harga minyak lebih tinggi di pagi hari jam perdagangan Asia. Patokan internasional berjangka minyak mentah Brent naik 0,4% menjadi US$54,67 per barel. Minyak mentah berjangka AS juga naik 0,72% menjadi US$50,47 per barel.