INILAHCOM, New York - Harga emas turun 1% pada hari Senin (3/2/2020) karena dolar menguat dan investor memilih aset berisiko, setelah China mengambil langkah untuk mengurangi tekanan pada ekonominya dari dampak epidemi coronavirus.

Spot gold turun 0,9% pada US$1.576,76 per ons setelah menyentuh level tertinggi sejak 8 Januari di awal sesi. Emas berjangka AS turun 0,45% menjadi US$1.580,10 per ounce.

"China telah mengambil langkah-langkah yang sangat kuat untuk memastikan hal ini (coronavirus) terkandung, semacam itu membantu sentimen pasar," kata Bart Melek, kepala strategi komoditas di TD Securities.

"Kami memiliki sedikit lompatan dalam dolar AS dan yang terbesar adalah bahwa kami melihat rebound dalam saham, membuat orang mungkin mengambil beberapa keuntungan dan memposisikan kembali secara wajar."

Bank sentral China secara tak terduga menurunkan suku bunga dan menyuntikkan 1,2 triliun yuan (US$171 miliar) ke dalam pasar uang karena berusaha membatasi kerusakan dari pembatasan perjalanan dan penutupan bisnis pada ekonomi.

Langkah China mendukung sejumlah investor karena saham AS ditetapkan untuk dibuka lebih tinggi setelah tiga indeks utama mengalami minggu terburuk dalam setidaknya empat bulan.

Dolar naik 0,4% terhadap para pesaingnya, membuat emas menjadi mahal bagi pemegang mata uang lainnya.

"Begitu kita melewati 'efek bantuan-band' ini, realitas akan menentukan bahwa ada keributan ekonomi yang akan terjadi di China, yang akan menyebar secara global dan memaksa banyak bank sentral untuk menurunkan suku bunga," kata Stephen Innes, kepala strategi pasar di AxiCorp seperti mengutip cnbc.com.

Emas cenderung untuk menghargai ekspektasi suku bunga yang lebih rendah, yang mengurangi biaya peluang memegang bullion non-hasil.

Emas, yang sering digunakan sebagai penyimpan nilai selama masa ketidakpastian politik dan keuangan, mencatatkan minggu terbaiknya dalam sebulan dalam seminggu hingga 31 Januari, karena kekhawatiran pertumbuhan ekonomi akibat epidemi mendorong selera untuk tempat berlindung yang aman.

"Reli emas tampaknya berada dalam mode jeda karena pasar kemungkinan akan melihat bank-bank sentral secara global proaktif untuk menggagalkan setiap masalah penurunan coronavirus yang akan dipicu," Edward Moya, seorang analis pasar senior di broker OANDA, mengatakan dalam sebuah catatan.

Spekulan memangkas posisi bullish mereka dalam kontrak emas COMEX dalam seminggu hingga 28 Januari, data menunjukkan pada hari Jumat.

Di tempat lain, perak turun 2,1% menjadi US$17,66 per ons. Palladium naik 1% menjadi US$2.301,53 dan platinum naik 1,1% menjadi US$967,11.