Harga Minyak Mentah Jatuh

INILAHCOM, New York - Minyak jatuh ke level terendah dalam lebih dari satu tahun pada hari Senin (3/2/2020) karena wabah koronavirus dan dampak potensial pada permintaan lebih lanjut memalu harga minyak mentah.

"Pasar minyak telah mengalami banyak guncangan pasokan selama beberapa tahun terakhir, tetapi guncangan permintaan akut belum terasa sejak krisis keuangan 2008," kata Michael Tran RBC dalam sebuah catatan kepada kliennya Senin, menambahkan bahwa coronavirus telah "mengguncang virus pasar minyak. "

US West Texas Intermediate turun 2,8%, atau US$1,45 per barel, menjadi US$50,11 per barel. Pada awal sesi, WTI turun lebih dari 3% menjadi US$49,92, level terendah sejak Januari 2019. Patokan internasional, minyak mentah Brent turun 3,9%, atau US$2,21, menjadi US$54,41 dan mencapai level terendah sejak 3 Januari 2019.

"Profil pasokan / permintaan dalam minyak mentah sudah terlihat sangat rapuh untuk paruh pertama tahun 2020 sebelum virus menyerang," kata Rebecca Babin, pedagang energi senior di CIBC Private Wealth Management seperti mengutip cnbc.com.

"Minyak mentah akan tetap sangat reaksioner terhadap setiap tajuk berita yang mengindikasikan virus akan memiliki dampak berkelanjutan pada permintaan global."

China adalah importir minyak terbesar di dunia dan konsumen minyak terbesar kedua, sehingga perlambatan permintaan dapat berdampak besar pada harga.

WTI dan Brent diperdagangkan di wilayah pasar beruang dari penurunan harga setidaknya 20% dari tertinggi baru-baru ini dan datang dari kerugian empat minggu berturut-turut.

Helima Croft dari RBC mengatakan pasar fokus "pada skenario jumlah-untuk-ketakutan untuk permintaan," dan mengatakan bahwa "semua mata sekarang tertuju pada apakah OPEC dapat mengubah sentimen melalui tindakan kolektif."

Komite Teknis Gabungan aliansi energi, sebuah sub kelompok non-administrasi yang meninjau pasar minyak, dilaporkan akan mengadakan pertemuan Selasa dan Rabu di Wina untuk membahas opsi untuk mengurangi dampak dari wabah koronavirus. Tindakan tersebut dapat mencakup pengurangan produksi tambahan. Pertemuan OPEC penuh bisa berlangsung pekan depan.

"Kami mengharapkan pengurangan produksi hingga sekitar 500.000 barel per hari," Yogi Dewan, CEO Hassium Asset Management. "Kita perlu melakukan sesuatu di sini hanya untuk membantu mendukung harga minyak."

Di awal sesi, WTI sempat berubah positif setelah The Wall Street Journal melaporkan bahwa Arab Saudi mempertimbangkan pengurangan 1 juta barel per hari untuk mendorong harga. Surat kabar itu mengutip pejabat OPEC.

"Kesediaan untuk meningkatkan pengurangan produksi dari OPEC + diharapkan oleh pasar," kata Babin.