China Siapkan Dana Atasi Wabah Virus Corona

INILAHCOM, Beijing - Pemerintah China mulai mengucurkan dana miliaran untuk membantu mereka yang terkena dampak wabah baru, virus corona dan para analis berharap lebih banyak dukungan untuk ekonomi secara keseluruhan.

Virus penyebab pneumonia muncul sekitar sebulan yang lalu di kota Wuhan di provinsi Hubei. Penyakit itu telah menewaskan lebih dari 200 orang dan menyebar ke luar negeri. Wabah ini mendorong Organisasi Kesehatan Dunia untuk menyebut virus corona sebagai darurat kesehatan global.

Virus ini mulai mengganggu ekonomi China, meskipun tidak jelas apakah dampaknya akan berlanjut hingga setahun penuh. "Kami mengharapkan Beijing untuk memperkenalkan serangkaian langkah-langkah untuk menyediakan likuiditas dan dukungan kredit bagi ekonomi," kata Ting Lu, kepala ekonom China di Nomura, dalam emailnya seperti mengutip cnbc.com.

"Namun, kami tidak berpikir langkah-langkah (kebijakan moneter dan fiskal) ini akan mengubah ekonomi dalam waktu dekat, karena wabah virus dapat semakin melemahkan permintaan domestik dan dengan demikian membuat pelonggaran kebijakan mendatang kurang efektif," katanya.

Setelah sedikit berbicara tentang virus ketika berita tentang itu muncul pada akhir Desember, otoritas China telah meningkatkan tanggapan mereka dalam dua minggu terakhir.

Wuhan dan banyak kota di wilayah ini dikarantina. Otoritas kereta api dan penerbangan nasional mengumumkan bahwa masing-masing operator transit akan mengembalikan tiket, terutama yang untuk Tahun Baru Imlek yang berat untuk perjalanan yang secara resmi dimulai pada 24 Januari.

Perjalanan kereta api pada hari Kamis saja turun 77,6% dari tanggal perjalanan liburan yang sama tahun lalu, menurut media pemerintah.

Warga China juga diharapkan untuk melanjutkan pekerjaan pada hari Jumat, 31 Januari 2019. Tetapi pemerintah pusat memperpanjang liburan tiga hari, dan beberapa provinsi telah menunda dimulainya kembali bisnis setidaknya 10 Februari.

Penundaan nasional saja dapat mencapai Januari dan Produksi industri Februari sebesar 1,5 hingga 2 poin persentase, ekonom Morgan Stanley mengatakan dalam sebuah catatan Selasa.

Dan berbeda dengan perbandingan dengan dampak ekonomi jangka pendek dari SARS pada tahun 2003, Larry Hu, kepala ekonom China di Macquarie, mengatakan ada tiga perbedaan di China hari ini.

"Konsumsi memainkan peran yang lebih besar dalam perekonomian dari pada saat itu. Sementara, pasar properti sudah di bawah tekanan. Apalagi permintaan global untuk barang-barang China tidak sekuat dulu," kata Hu dalam sebuah laporan.

Kembali pada tahun 2003, ekonomi Tiongkok adalah yang terbesar keenam di dunia, dibandingkan yang terbesar kedua saat ini, dan dalam periode pertumbuhan yang meningkat. Secara resmi, meskipun sering dipertanyakan, angka-angka menunjukkan PDB China meningkat sebesar 9,1% pada tahun 2002, 10% pada tahun 2003 dan 10,1% pada tahun 2004.

Dalam beberapa bulan terakhir, laju pertumbuhan PDB triwulanan telah melambat, membawa Tiongkok ke pertumbuhan 6,1% tahun 2019 lalu.

Kementerian Keuangan China mengatakan bahwa pada 5 p.m. pada hari Rabu (29/1/2020), kementerian keuangan di semua tingkat pemerintahan telah mengeluarkan 27,3 miliar yuan (US$3,94 miliar) dalam subsidi untuk pencegahan dan pengendalian virus.

Pada hari Kamis, kementerian keuangan dan Komisi Kesehatan Nasional juga mengumumkan kepada publik sebuah rencana bagi pihak berwenang untuk menutupi biaya pribadi yang dikeluarkan oleh mereka yang dikonfirmasi dengan kasus virus, serta mensubsidi tenaga medis dan pekerja lain dalam pencegahan virus dengan 200 yuan hingga 300 yuan setiap hari.

Untuk membantu meringankan apa yang para pejabat sebut sebagai "kekurangan pasokan" medis yang parah, banyak pabrik China tetap buka meskipun liburan Tahun Baru Imlek dan menerima dukungan pemerintah untuk melakukannya.

Masker wajah dan produsen pakaian pelindung yang berbasis di Shandong, Sanqi Medical, mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada CNBC bahwa ada lebih dari 200 karyawan yang bekerja sepanjang waktu. Mereka menerima gaji 200 yuan sehari, selain jumlah yang tidak ditentukan per potong, dengan subsidi pemerintah 100 yuan (US$14,50) per pekerja, per hari, kata perusahaan.

"Di depan kebijakan fiskal, kami percaya Beijing akan lebih berani pada defisit fiskal dan meningkatkan transfer pendapatan pemerintah pusat ke pemerintah lokal yang terkena dampak, terutama untuk mendukung layanan medis dan proyek-proyek yang terkait dengan produksi instrumen medis dalam waktu dekat," kata Lu.

Dia mengharapkan pemerintah untuk meningkatkan target defisit fiskal untuk tahun ini dari 2,8% dari PDB pada 2019, menjadi 3% tahun ini. Lu juga memperkirakan Beijing akan secara substansial meningkatkan kuota untuk obligasi khusus pemerintah daerah menjadi 3,4 triliun yuan tahun 2020 ini, naik dari 2,15 triliun yuan tahun lalu.

People's Bank of China mengatakan dalam sebuah pernyataan online Selasa bahwa mereka akan menggunakan operasi pasar terbuka dan alat kebijakan moneter lainnya untuk memastikan likuiditas yang cukup, mengingat penundaan pembukaan kembali pasar terbuka hingga Senin.

"Dalam pandangan kami, pemotongan RRR, penurunan suku bunga, berbagai fasilitas pinjaman, dan operasi pasar terbuka semua adalah opsi yang memungkinkan," kata Lu.

"Kami percaya PBOC juga dapat meluncurkan beberapa langkah pelonggaran kredit yang ditargetkan untuk membantu korporasi dan rumah tangga yang cenderung lebih menderita dari wabah virus."

Awal pekan ini, Komisi Regulasi Perbankan dan Asuransi China juga mendorong lembaga keuangan untuk mendukung bisnis dan rumah tangga yang terkena virus, dengan sejumlah langkah seperti menurunkan suku bunga pinjaman untuk perusahaan-perusahaan yang tertekan.

Dalam menghadapi tekanan ekonomi yang meningkat, China kemungkinan akan perlu menambah tingkat utangnya, terutama karena Beijing telah berusaha untuk meningkatkan pembiayaan untuk bisnis yang dijalankan secara pribadi.

Perusahaan-perusahaan ini merupakan mayoritas pertumbuhan di Tiongkok. Tetapi seringkali memiliki waktu yang lebih sulit daripada perusahaan milik negara dalam mengakses pembiayaan dari bank-bank besar milik pemerintah.

"Fakta bahwa coronavirus dipukul dengan keras pada kuartal ini tidak mengurangi kekhawatiran Beijing tentang pendanaan untuk perusahaan swasta dan UKM; pada kenyataannya, permintaan yang akan datang akan memperburuk mereka," kata Leland Miller, CEO China Beige Book, mengatakan dalam email.

Perusahaan itu mempublikasikan tinjauan triwulanan ekonomi berdasarkan survei terhadap lebih dari 3.300 bisnis China.

Data survei telah menunjukkan peningkatan penggunaan "pemberi pinjaman bayangan" yang kurang diatur dalam setengah tahun terakhir, dan Miller mengharapkan tren untuk mengambil di bawah tekanan yang disebabkan oleh virus.