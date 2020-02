Bursa China Jatuh 7% Lebih

INILAHCOM, Shanghai - Bursa saham di China daratan anjlok lebih dari 7% pada Senin pagi (3/2/2020) karena mereka kembali berdagang setelah libur panjang di tengah wabah koronavirus yang sedang berlangsung.

Komposit Shanghai turun 7,31% sedangkan komponen Shenzhen turun 7,48%. Komposit Shenzhen juga menurun 7,749%. Semua indeks turun hampir 9% pada awal perdagangan.

Pergerakan di daratan terjadi setelah liburan panjang di tengah wabah virus yang sedang berlangsung yang telah menewaskan lebih dari 300 orang di negara itu sejauh ini.

People's Bank of China mengumumkan pada hari Minggu bahwa mereka akan menyuntikkan likuiditas senilai 1,2 triliun yuan (sekitar $ 173 miliar) ke pasar melalui operasi repo pasar terbalik. Bank sentral Cina mengatakan keseluruhan likuiditas dalam sistem akan menjadi 900 miliar yuan (sekitar US$130 miliar) lebih dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

"Meskipun ini akan menjadi penambahan satu hari terbesar sejak 2004, itu menyiratkan suntikan bersih RMB150bn sebagai bank komersial dijadwalkan untuk membayar RMB1, 05tn dana pada hari Senin," tulis ahli strategi di DBS Group Research Singapura dalam sebuah catatan seperti mengutip cnbc.com.

"Otoritas mungkin perlu menyuntikkan lebih banyak uang dalam sisa minggu ini melalui reverse repo dan / atau fasilitas pinjaman jangka menengah untuk menenangkan saraf pasar."

Sementara itu, indeks Hang Seng di bursa Hong Kong naik 0,59% karena saham raksasa teknologi Cina Tencent dan Alibaba masing-masing melonjak 2,09% dan 1,7%.

Di Jepang, Nikkei 225 turun 0,92%. Indeks Topix juga menurun 0,7%. Kospi Korea Selatan turun 0,23%. Sementara itu, saham di Australia anjlok juga, dengan indeks ASX 200 turun 1,25%.

Secara keseluruhan, indeks MSCI Asia ex-Jepang diperdagangkan 0,59% lebih rendah.

Sebuah survei pribadi terhadap aktivitas manufaktur China juga datang pada hari Senin, menunjukkan bahwa aktivitas tersebut diperluas pada bulan Januari, dengan Markit / Caixin Manufacturing Purchasing Managers 'Index (PMI) untuk Januari di 51,1.

Itu di bawah ekspektasi 51,3 oleh para ekonom dalam jajak pendapat Reuters. Angka PMI untuk Desember adalah 51,5. Pembacaan PMI di atas 50 mengindikasikan ekspansi, sementara yang di bawah level tersebut kontraksi sinyal.

Pada hari Jumat, Biro Statistik Nasional China mengatakan PMI manufaktur resmi negara itu datang pada 50,0 untuk bulan Januari, sebuah indikasi aktivitas yang terhenti. Biro mengatakan bahwa dampak wabah koronavirus yang sedang berlangsung tidak sepenuhnya tercermin dalam survei, yang dilakukan sebelum 20 Januari.

Investor telah melacak wabah coronavirus dalam beberapa hari terakhir. Saham-saham di Wall Street anjlok pada Jumat di tengah kekhawatiran dampak potensial ekonomi virus itu, dengan kenaikan Dow Jones Industrial Average untuk Januari terhapus karena anjlok sekitar 600 poin.

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, berada di 97,459 setelah menurun dari level di atas 97,8 minggu lalu.

Yen Jepang, sering dipandang sebagai mata uang safe-haven di saat ketidakpastian ekonomi, diperdagangkan pada 108,53 per dolar setelah menguat tajam dari level di atas 108,9 minggu lalu. Dolar Australia berpindah tangan pada $ 0,6699 setelah tergelincir dari level di atas $ 0,676 pada minggu perdagangan sebelumnya.

Yuan Tiongkok di darat diperdagangkan di 6,9979 melawan greenback sementara mitra luar negeri berada di 6,9944 per dolar.

Harga minyak tergelincir di pagi hari jam perdagangan Asia, dengan patokan minyak mentah berjangka internasional Brent turun 0,58% menjadi US$56,29 per barel. Minyak mentah berjangka AS juga turun 0,25% menjadi US$51,43 per barel.