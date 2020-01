Saham Amazon Naik hingga 11%

INILAHCOM, New York - Saham Amazon naik sebanyak 11% dalam perdagangan yang diperpanjang pada hari Kamis (30/1/2020) setelah menghancurkan ekspektasi pendapatan untuk kuartal keempat.

Kapitalisasi pasar perusahaan melonjak di atas US$1 triliun setelah berjam-jam di belakang laporan pendapatan pembangkit tenaga listrik. Dengan melakukan itu, ia bergabung dengan Apple, Alphabet dan Microsoft, yang semuanya telah melewati ambang trilyun dolar.

Ini indikatornya:

Penghasilan per saham: $ 6,47 per saham vs harapan $ 4,03 per saham, menurut analis yang disurvei oleh Refinitiv

Penghasilan: $ 87,44 miliar vs ekspektasi $ 86,02 miliar, per Refinitiv

Amazon Web Services: $ 9,95 miliar vs ekspektasi $ 9,81 miliar, menurut FactSet

Pendapatan tumbuh 21% menjadi US$87,44 miliar untuk kuartal tersebut, yang menunjukkan investasi perusahaan dalam pengiriman yang lebih cepat mengarah pada lebih banyak pembelian. Kuartal terakhir, Amazon mengklaim pelanggan berbelanja di tingkat rekor selama musim liburan dan mengatakan itu empat kali lipat pengiriman satu hari dan hari yang sama selama periode tersebut.

Perusahaan juga memberikan panduan optimis untuk kuartal pertama, mengatakan sekarang mengharapkan untuk melaporkan pendapatan antara US$69 miliar dan US$73 miliar. CFO Amazon Brian Olsavsky mengatakan kepada Josh Lipton dari CNBC bahwa perusahaan tidak "memiliki visibilitas" tentang apakah coronavirus akan berdampak pada hasil kuartal pertamanya.

Banyak perusahaan AS telah memperingatkan bahwa virus mematikan dapat membebani bisnis mereka, sementara yang lain seperti Google memiliki operasi terbatas di China, dengan sebagian besar kasus telah dilaporkan.

Dalam rilis pendapatan, CEO Amazon, Jeff Bezos mengatakan "lebih banyak orang bergabung dengan Prime pada kuartal ini daripada sebelumnya" dan bahwa perusahaan sekarang menghitung lebih dari 150 juta anggota Prime berbayar di seluruh dunia. Amazon terakhir memberi pembaruan pada pelanggan Prime pada April 2018, mengatakan ia memiliki lebih dari 100 juta anggota dalam program ini.

Seperti yang diharapkan, biaya pengiriman Amazon di seluruh dunia meningkat secara signifikan selama kuartal ini, naik 43% dari tahun ke tahun menjadi US$12,9 miliar. Perusahaan mengatakan dalam laporan pendapatan terakhir pada Oktober bahwa mereka akan menghabiskan US$1,5 miliar selama musim belanja liburan untuk memperluas pengiriman satu hari dan hari yang sama.

Pada panggilan pendapatan, Olsavsky mengatakan biaya yang terkait dengan meluncurkan program masuk "sedikit di bawah" US$1,5 miliar selama kuartal keempat. Amazon akan menghabiskan lebih dari US$1 miliar untuk inisiatif di kuartal pertama dan "lagi di [kuartal kedua] kita akan mulai menyelesaikan ini," tambah Olsavsky seperti mengutip cnbc.com.

Dia mengharapkan biaya menjadi lebih efisien karena volume pengiriman tumbuh di samping moda transportasi baru, seperti rute tambahan dan kode pos.

Meskipun investasi Amazon tumbuh, laba bersih perusahaan rebound selama kuartal tersebut. Penghasilan bersihnya tumbuh 8% dari tahun ke tahun menjadi US$3,27 miliar, yang melampaui ekspektasi analis sebesar US$2 miliar.

Penghasilan bersih Amazon turun 26% selama kuartal ketiga sebagai akibat dari biaya yang terkait dengan peningkatan pengiriman satu hari.

Pendapatan layanan berlangganan Amazon telah naik secara mantap selama beberapa kuartal terakhir. Penghasilan dari layanan berlangganan, yang mencakup biaya keanggotaan Prime, serta Music Unlimited dan Prime Video Channels, diperoleh US$5,24 miliar untuk kuartal tersebut, naik 32% dari periode tahun lalu.

Dalam rilis pendapatan, Amazon mengatakan pelanggan Music Unlimited tumbuh lebih dari 50% pada 2019.

Selain ritel, bisnis cloud Amazon melaporkan penjualan US$9,95 miliar, naik 34% dari kuartal tahun lalu. Itu mengalahkan ekspektasi analis dari US$9,81 miliar, tetapi masih sedikit melambat dari kuartal ketiga, ketika Amazon Web Services (AWS) melihat pertumbuhan pendapatan sebesar 35%.

Pendapatan operasional AWS adalah US$2,6 miliar, naik 19% dari periode tahun lalu dan di atas perkiraan konsensus US$2,45 miliar.

Kategori "lain" Amazon, yang terutama terdiri dari bisnis periklanannya, menghasilkan US$4,8 miliar pendapatan selama kuartal tersebut, yang merupakan peningkatan 41% dari periode tahun lalu.

Penjualan toko fisik Amazon, yang sebagian besar terdiri dari Whole Foods, mengalami penurunan pendapatan 1% dari tahun ke tahun menjadi US$4,36 miliar.