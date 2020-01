Harga Minyak Berjangka Turun 2% Lebih

INILAHCOM, New York - Harga minyak berjangka turun lebih dari 2% pada hari Kamis (30/1/2020) di tengah kekhawatiran atas dampak ekonomi potensial dari coronavirus yang terus menyebar di seluruh dunia. Sementara pasar juga mempertimbangkan kemungkinan pertemuan OPEC awal.

Brent turun US$1,52, atau 2,5%, menjadi US$58,29 per barel, setelah naik 0,5% pada hari Rabu. Minyak mentah antara West Texas Intermediate AS turun US$1,19, atau 2,2%, menjadi US$52,14 per barel.

Negara-negara mulai mengisolasi ratusan warga yang dievakuasi dari kota Wuhan di Cina pada hari Kamis untuk menghentikan penyebaran epidemi yang telah menewaskan 170 orang karena khawatir tentang dampak pada ekonomi terbesar kedua di dunia yang mengguncang pasar.

Harga telah stabil dalam beberapa hari terakhir pada level terendah tiga bulan karena investor mencoba untuk menilai apa kerusakan ekonomi yang ditimbulkan oleh virus dan permintaan untuk minyak mentah dan produk-produknya.

Tetapi sekarang angka kematian yang meningkat dari virus dan penyebarannya kembali menjadi layar merah, dengan ekuitas global turun. Indeks ekuitas dunia MSCI, yang melacak saham di 49 negara, turun 0,5% karena saham Eropa mengikuti indeks Asia turun.

"Pasar benar-benar didorong oleh virus Asia dan Cina. Satu-satunya hal yang dapat mengubah tren saat ini adalah pertemuan darurat OPEC, "kata Olivier Jakob dari konsultan Petromatrix seperti mengutip cnbc.com.

"Pemadaman Libya tidak menyediakan banyak lantai. Hanya potongan OPEC tambahan yang bisa mengubah banyak hal."

Komite Darurat Organisasi Kesehatan Dunia akan mengadakan pertemuan lain pada hari Kamis untuk mempertimbangkan apakah penyebaran virus yang cepat harus dianggap sebagai keadaan darurat global.

Perusahaan multinasional besar menutup operasi di China dan Airlines di seluruh dunia menangguhkan atau mengurangi penerbangan langsung ke China karena peringatan perjalanan dikeluarkan oleh pemerintah dan nomor penumpang turun.

Menteri energi Aljazair, Mohamed Arkab mengatakan pada hari Rabu bahwa sangat mungkin bahwa pertemuan OPEC dapat dilanjutkan ke Februari alih-alih pertemuan yang dijadwalkan pada bulan Maret.

ING memperingatkan bahwa pemadaman listrik di Libya - di mana produksi terus menurun di tengah blokade, tidak boleh diabaikan.

"Meskipun permintaan adalah masalah nyata, penting untuk tidak melupakan gangguan pasokan dari Libya, jika kerugian ini tetap ada, itu akan cukup untuk mengayunkan pasar ke defisit kuartal ini," kata ING dalam sebuah catatan.

Persediaan minyak mentah AS yang lebih besar dari yang diperkirakan minggu lalu juga menekan harga.

Stok minyak mentah naik lebih dari tujuh kali ekspektasi pasar, naik 3,5 juta barel dalam sepekan hingga 24 Januari, Administrasi Informasi Energi AS (EIA) mengatakan Rabu.

Stok bensin naik ke rekor tertinggi, meningkat selama 12 minggu berturut-turut menjadi 261,1 juta barel, kata EIA.