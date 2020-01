IHSG Kehilangan 0,9% ke 6.057,59

INILAHCOM, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jatuh 0,90% di level 6.057,59 pada akhir perdagangan saham Kamis (30/1/2020) dari pembukaan di 6.130,104. Investor asing mencatatkan penjualan bersih Rp261,75 miliar di seluruh pasar.

Sebanyak 142 saham mengalami kenaikan harga sedangkan 297 saham mengalami penurunan harga serta 141 saham tak mengalami perubahan harga dengan nilai transaksi Rp5,64 triliun. Volume perdagangan mencapai 6,1 miliar saham.

Saham-saham dengan penjualan bersih terbesar asing adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Rp 193 miliar, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Rp 96,9 miliar dan PT Astra International Tbk (ASII) Rp 64,6 miliar. Investor asing mencatatkan penjualan bersih Rp 261,75 miliar di seluruh pasar.

Saham-saham yang mengalami kenaikan harga di antaranya MEGA sebesar Rp600 menjadi Rp5.700 per lembar dan TCPI sebesar Rp350 menjadi Rp6.175 per lembar serta FISH sebesar Rp300 menjadi Rp2.850 per lembar.

Saham-saham yang mengalami penurunan harga di antaranya GGRM sebesar Rp1.100 menjadi Rp55.700 per lembar dan INTP sebesar Rp600 menjadi Rp17.225 per lembar serta TKIM sebesar Rp350 menjadi Rp9.550 per lembar.

Saham-saham teraktif diperdagangkan yakni BHIT sebanyak 17.193 kali senilai Rp3,43 miliar diikuti PURA sebanyak 12.951 kali senilai Rp31,2 miliar serta KPIG sebanyak 12.562 kali senilai Rp2,50 miliar.

Saham sektor aneka industri memimpin pelemahan hingga 2,4%. Untuk pelemahan terendah di saham sektor perkebunan yang hanya turun 0,2%.

Indeks JII turun 1,3%, indeks IDX30 berkurang 1,2%, indeks SMInfra18 melemah 1,2%, indeks ISSI berkurang 0,9% dan indeks LQ45 melemah 1,3%. [nes]