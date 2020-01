Harga Minyak Berjangka Turun Cemaskan Virus Corona

INILAHCOM, New York - Harga minyak turun pada hari Rabu (29/1/2020) karena kekhawatiran tentang dampak wabah koronavirus pada permintaan dan persediaan AS yang lebih besar dari perkiraan membebani harga, meskipun kerugian diimbangi oleh pembicaraan bahwa OPEC dapat memperpanjang pengurangan produksi minyak.

Minyak mentah Brent naik 30 sen menjadi US$59,81 per barel. Minyak mentah antara West Texas Intermediate AS turun 15 sen, atau 0,3%, menjadi menetap di US$53,33 per barel, untuk sesi negatif keenam dalam 7 hari perdagangan.

Pasar keuangan yang telah terpukul oleh penyebaran virus keluar dari China mencoba untuk menilai dampak ekonomi, dengan angka kematian meningkat menjadi 132 dan maskapai penerbangan mengurangi penerbangan ke China.

"Menyusul pecahnya coronavirus, pasar komoditas menderita dari aksi jual teknis," kata Michel Salden, manajer portofolio senior Vontobel Asset Management, yang berpendapat bahwa harga minyak kemungkinan akan segera rebound.

"Sementara coronavirus dapat menyebabkan penurunan permintaan minyak yang setara dengan 200-300.000 barel per hari, semua ini digabungkan membuat selloff minyak tahun ini, -14% dari puncak, berlebihan versus koreksi ringan di pasar ekuitas, hanya turun 2 % dari puncak.

British Airways menangguhkan semua penerbangan langsung ke dan dari daratan Cina setelah Inggris memperingatkan terhadap semua kecuali perjalanan penting ke negara itu, dan permintaan bahan bakar jet telah merosot di Asia karena maskapai penerbangan telah membatalkan koneksi.

Stok minyak mentah dan persediaan bensin AS tumbuh lebih dari yang diperkirakan minggu lalu karena kilang memangkas berjalan, Administrasi Informasi Energi mengatakan dalam laporan mingguannya.

Persediaan minyak mentah naik 3,5 juta barel dalam minggu ini menjadi 24 Januari menjadi 431,7 juta barel, dibandingkan dengan ekspektasi analis dalam jajak pendapat Reuters untuk kenaikan 482.000 barel.

"Kami telah melihat sejumlah pengumuman pemeliharaan kilang baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan selama satu atau dua minggu terakhir, dan itu tercermin dalam kemunduran untuk operasi kilang," Anthony Headrick, analis pasar energi di CHS Hedging LLC di Inver Grove Heights, Minnesota seperti mengutip cnbc.com.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) ingin memperpanjang pengurangan produksi minyak hingga setidaknya Juni, mulai Maret, dan dapat memperdalam pengurangan jika permintaan minyak di China dikurangi secara signifikan dengan penyebaran virus, kata sumber OPEC.

OPEC dan sekutunya, termasuk Rusia, telah berusaha menstabilkan harga di tengah pertanyaan tentang prospek permintaan global dan meningkatnya pasokan, terutama di luar Amerika Serikat.

"Apakah pembatasan pasokan OPEC yang lebih dalam akan memberikan obat mujarab untuk malaise pasar minyak saat ini? Mungkin tidak, "kata Stephen Brennock dari broker minyak PVM. "Karena itu, kartel minyak menghadapi perjuangan berat untuk mendukung harga minyak."

Gerakan Houthi yang berpihak Iran-Yaman mengatakan pada hari Rabu bahwa pihaknya telah melakukan operasi militer yang tidak ditentukan di situs-situs Saudi Aramco di selatan kerajaan, tetapi tidak ada konfirmasi segera dari pihak berwenang Saudi tentang serangan apa pun.