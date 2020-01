Bursa Saham AS Bisa Bangkit

INILAHCOM, New York - Bursa saham AS pulih pada Selasa (28/1/2020), setelah kekhawatiran tentang dampak wabah koronavirus China terhadap pertumbuhan ekonomi global memicu aksi jual satu hari terbesar sejak awal Oktober pada Senin.

Investor juga mengarungi gelombang hasil kuartalan dari sejumlah perusahaan terkemuka saat musim pelaporan pendapatan mulai menguat.

DowIA Industrial Average DJIA, + 0,66% naik 187,05 poin, atau 0,7%, berakhir pada 28.722,85. Sementara indeks S&P 500 SPX, + 1,01% naik 32,61 poin, atau 1%, ditutup pada 3.276,24. Nasdaq Composite index COMP, + 1,43% naik 130,37 poin, atau 1,4%, berakhir pada 9.269,68.

Dow turun 453,93 poin pada Senin, penurunan 1,6%, berakhir pada 28.535,80, sedangkan S&P 500 turun 51,84 poin, atau 1,6%, berakhir pada 3.243,63. Itu adalah penurunan terbesar untuk kedua indeks sejak 2 Oktober.

Nasdaq Composite berakhir pada 9.139,31, turun 175,60 poin atau 1,9% - penurunan satu hari terbesar sejak 23 Agustus.

Pihak berwenang China pada hari Selasa mengatakan kematian akibat epidemi koronavirus meningkat menjadi setidaknya 106. Sementara jumlah kasus yang dikonfirmasi di China naik menjadi lebih dari 4.500.

Ekonomi China yang sudah melemah akan menghadapi pukulan lain, dengan bisnis di seluruh negeri tetap ditutup untuk libur publik yang lama dan pariwisata terhenti. Karena pihak berwenang berjuang untuk menahan virus korona seperti pneumonia yang telah menyebar ke seluruh negeri, South China Morning Post melaporkan.

"Sementara wabah koronavirus merupakan faktor risiko yang tidak terduga yang dapat menggerakkan pasar jika situasinya memburuk, dan perbandingan dengan wabah sindrom pernapasan akut (SARS) 2003 telah menyebar luas, ada perbedaan penting," kata kepala penelitian global JP Morgan, Joyce Chang menulis dalam sebuah catatan.

"Pertama, pemerintah Tiongkok telah mengambil tindakan serius lebih cepat kali ini. Kedua, tingkat kematian dari wabah koronavirus saat ini adalah 2-3% dibandingkan dengan + 10% untuk SARS, dan sebagian besar korban saat ini telah terkonsentrasi pada orang tua dengan kondisi yang sudah ada sebelumnya," kata Chang seperti mengutip marketwatch.com.

Investor juga mencerna laporan pendapatan perusahaan AS Selasa. Apple adalah salah satu komponen indeks S&P 500 yang akan dilaporkan setelah penutupan Selasa. Pemasok Apple memperingatkan coronavirus dapat memengaruhi kenaikan produksi yang direncanakan pembuat telepon itu.

"Perusahaan mengalahkan estimasi pendapatan sebesar 5% sejauh ini, angka yang sejalan dengan median pasca-krisis tetapi tingkat beat terbaik sejak 1Q19," tulis ahli strategi ekuitas Morgan Stanley Michael Wilson.

Tetapi "ada kesenjangan besar antara revisi laba dan kinerja tahun ke tahun menunjukkan momentum pendapatan yang positif terus diperlukan untuk membantu mendukung momentum harga," katanya.

Dalam data ekonomi AS, pesanan barang tahan lama Desember melonjak 2,4% pada Desember karena pengeluaran pertahanan, tetapi investasi bisnis di bagian sipil ekonomi menurun lagi untuk menyelesaikan tahun dengan catatan lemah.

Tidak termasuk pembelanjaan barang pesanan barang tahan lama merosot 2,5% dan pemerintah merevisi pesanan untuk November untuk menunjukkan penurunan 3,1% lebih besar. Kelemahan dalam pesanan dan investasi bisnis dapat menjadi hambatan bagi perekonomian pada tahun 2020 kecuali jika berbalik.

Indeks harga rumah 20 kota AS S&P CoreLogic Case-Shiller meningkat 2,6% pada November dibandingkan setahun yang lalu. Di tingkat nasional, harga rumah naik secara tahunan sebesar 3,5%, mewakili tingkat apresiasi harga rumah yang lebih cepat daripada yang dicatat pada Oktober.

Sementara itu, kepercayaan konsumen AS berjalan tinggi pada awal 2020, mencapai level tertinggi dalam lima bulan. Indeks kepercayaan konsumen Conference Board naik ke 131,6 di Januari dari 128,2 yang direvisi di bulan sebelumnya.

Apple AAPL, + 1,78% saham adalah konstituen Dow berkinerja terbaik, naik 2,8% di depan laporan pendapatannya setelah pasar tutup pada Selasa.

Komponen Dow, United Technologies Corp UTX, + 1,21%, naik 1,2% setelah melaporkan laba dan penjualan yang melampaui estimasi.

Pfizer Inc. PFE, -5,03% saham kehilangan 5% setelah produsen obat melaporkan laba yang meleset dari ekspektasi, sementara pendapatan naik sejalan dengan perkiraan.

Xerox Holdings Corp XRX, + 4,94% saham naik 4,9% setelah memberikan laba kuartal keempat yang melampaui ekspektasi.

Imbal hasil obligasi pemerintah naik, dengan imbal hasil pada obligasi Treasury AS 10-tahun AS TMUBMUSD10Y, + 3,05% naik sekitar 4 basis poin menjadi 1,64%.

Minyak berjangka naik tipis pada Selasa, stabil setelah jatuh ke level terendah tiga bulan pada Senin di tengah kekhawatiran wabah koronavirus China dapat mengurangi permintaan global untuk minyak mentah. Minyak mentah West Texas Intermediate untuk pengiriman Maret CLH20, + 1,58% di New York Mercantile Exchange naik 34 sen, atau 0,6%, menjadi US US$53,48 per barel.

Emas berjangka turun pada Selasa, karena kekhawatiran investor atas penyebaran virus corona Cina sedikit berkurang. Emas untuk pengiriman Februari, GCG20, -0,72% pada Comex turun US$7,60, atau 0,5%, berakhir di US$1.569,80 per ounce.

Saham Eropa berakhir sedikit lebih tinggi setelah jatuh ke posisi terendah tujuh minggu pada hari Senin, karena kekhawatiran tentang penyebaran virus corona terus mengguncang pasar. Setelah mengakhiri Senin dengan penurunan satu hari terbesar dalam hampir empat bulan, Stoxx Europe 600 SXXP, + 0,84% ditutup naik 0,85% pada 417,57.

Saham Asia tergelincir lagi pada Selasa karena memperdalam kekhawatiran atas meluasnya wabah virus baru di Cina. Pasar di Hong Kong dan Cina daratan ditutup pada Selasa untuk liburan Tahun Baru Imlek, sementara patokan Korea Selatan 180721, -3,09% jatuh 3,2% karena dibuka kembali setelah liburannya sendiri.

NIK indeks Nikkei 225 Jepang, -0,55% kehilangan 0,9%. China telah memperpanjang libur nasionalnya tiga hari sehingga kantor-kantor akan dibuka kembali pada hari Senin. Liburan Shanghai diperpanjang hingga 9 Februari.