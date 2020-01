Ketakutan Koronavirus Terus Terjadi di Bursa Asia

INILAHCOM, Seoul - Bursa saham di Asia menurun pada perdagangan Selasa sore (28/1/2020) karena kekhawatiran meningkat atas wabah koronavirus yang sedang berlangsung yang terus menyebar.

Kospi Korea Selatan turun 3,2%, sementara indeks Straits Times di Singapura turun 2,59%. Di Jepang, Nikkei 225 turun 0,83% sementara indeks Topix turun 0,74%.

Sementara itu, saham di Australia juga menurun, karena indeks ASX 200 turun 1,5%. Secara keseluruhan, indeks MSCI Asia ex-Jepang diperdagangkan 0,91% lebih rendah. Pasar di China dan Hong Kong ditutup pada hari Selasa untuk hari libur seperti mengutip cnbc.com.

Otoritas kesehatan China mengatakan Selasa bahwa wabah koronavirus telah menewaskan 106 orang dan menginfeksi 4.515.

"Apa yang menjadi sedikit lebih jelas adalah bahwa ekonomi Tiongkok akan terpukul untuk beberapa saat, perjalanan dan pariwisata sedang terkena dampak di China, di Asia dan di tempat lain, termasuk di Australia di mana pasar pariwisata masuk Cina adalah pasar terbesar dalam ekspor pariwisata dan pendidikan pribadi," tulis David de Garis, direktur dan ekonom senior di National Australia Bank, dalam catatan Selasa pagi.

Saham-saham maskapai penerbangan di wilayah itu turun pada Selasa sore. Korean Air Lines Korea Selatan anjlok lebih dari 7% sementara Qantas Airways Australia turun 5,29%.

Kerugian yang sama juga terlihat di tempat lain di kawasan ini, dengan Singapore Airlines Singapura menurun 2,95% dan Japan Airlines turun 0,29%.

"Sejauh kita masih melihat pertumbuhan eksponensial pada orang-orang yang telah tertular virus dan orang-orang yang meninggal akibat virus, saya pikir perusahaan pelayaran dan perusahaan perjalanan yang lebih luas harus sangat berhati-hati, tanpa potensi berakhir di depan mata," kata James Hardiman, direktur pelaksana ekuitas di Wedbush Securities.

"Dalam waktu dekat, tidak hanya bepergian di dalam dan sekitar Cina, kekhawatiran saya adalah bahwa semua laporan media ini akan mulai memberikan tekanan pada keseluruhan pemesanan perjalanan di luar China bahkan di antara konsumen Barat dan saya pikir ada beberapa bukti bahwa setidaknya dalam waktu dekat, itu mungkin terjadi," kata Hardiman.

Semalam di Wall Street, Dow turun 453,93 poin menjadi ditutup pada 28.535,80, menghapus keuntungannya untuk tahun ini. S&P 500 turun 1,6% menjadi 3.243,63. Nasdaq Composite mengalami hari terburuk sejak Agustus, turun 1,9% menjadi 9.139,31.

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, terakhir di 97,939 setelah melihat level di bawah 97,6 minggu lalu.

Yen Jepang, sering dilihat sebagai mata uang safe-haven di saat ketidakpastian ekonomi, diperdagangkan pada 108,99 terhadap dolar setelah melihat ketinggian sebelumnya di 108,81. Dolar Australia berpindah tangan pada $ 0,6759 setelah menurun dari level di atas $ 0,68 kemarin.

Harga minyak turun pada sore jam perdagangan Asia, dengan patokan minyak mentah berjangka internasional Brent turun 0,57% menjadi US$58,98 per barel. Minyak mentah berjangka AS juga turun 0,53% menjadi US$52,86 per barel.