BTN Terbitkan Junior Global Bond US$300 Juta

INILAHCOM, Jakarta - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menjelaskan pada 23 Januari 2020 telah menerbitkan Junior Global Bond atau surat utang Junior dengan bunga tetap yang tidak dijamin senilai US$300 juta.

Untuk tingkat bunga 4,2% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun yang akan jatuh tempo pada 2025. Obligasi tersebut terdaftar di Bursa Efek Singapra dan ditawarkan kepada investor di luar AS dengan tungguk pada regulatoor S berdasarkan US Securities Act.

Demikian mengutip keterbukaan informasi di BEI, Senin (27/1/2020). Perseroan merupakan yang pertama dari emiten Indonesia yang ditawarkan dengan mekanisme RegS International Capital Market (Asia & London).

Sementara untuk joint lead manager dalam transaksi ini seperti Citigrup Global Markets Limited. The Hong Kong and Shanghai Bangking Corporation Limited dan Standard Chartered Bank.

Pembentukan dan rencana penerbitan Junior Global Bond akan berdampak positif terhadap keuangan perseroan. Nilai penerbitan ini kurang lebih 20% dari ekuitas perseroan per 30 September 2019.