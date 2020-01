IHSG Jatuh 1,7% ke 6.133,2

INILAHCOM, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEI hingga akhir perdagangan saham Senin (27/1/2020) anjlok 110,90 poin atau 1,77 persen di level 6.133,20 dari pembukaan di 6.240,81.

Sebanyak 86 saham mengalami kenaikan harga sedangkan 380 saham mengalami penurunan harga serta 121 saham tak mengalami perubahan harga dengan nilai transaksi Rp4,94 triliun. Sedangkan volume perdagangan mencapai 6,6 miliar saham.

Sementara Investor asing mencatatkan pembelian bersih Rp179,46 miliar miliar di seluruh pasar. Ini saham-saham yang terbesar nilainya dibeli asing adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) Rp220,1 miliar, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Rp119 miliar dan PT United Tractors Tbk (UNTR) Rp26,9 miliar.

Saham-saham yang mengalami kenaikan harga diantaranya ARTO sebesar Rp710 menjadi Rp4.000 per lembar dan MEGA sebesar Rp275 menjadi Rp5.275 per lembar serta BOGA sebesar Rp205 menjadi Rp1.560 per saham.

Saham-saham yang mengalami penurunan harga diantaranya GGRM sebesar Rp1.025 menjadi Rp57.275 per lembar dan TPIA sebesar Rp975 menjadi Rp9.000 per lembar serta AALI sebesar Rp500 menjadi Rp11.575 per lembar.

Saham-saham teraktif diperdagangkan yakni TOWR sebanyak 23.655 kali senilai Rp81,8 miliar diikuti MNCN sebanyak 11.350 kali senilai Rp23,7 miliar serta INAF sebanyak 9.003 kali senilai Rp32,1 miliar. [nes]