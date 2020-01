Sebagai Orang Kaya, Gates Siap Bayar Pajak Lebih

INILAHCOM, Washington - Bill Gates, salah satu pendiri Microsoft, memasuki topik hangat yang diperdebatkan tentang memajaki orang kaya untuk mendistribusikan kembali uang kepada yang tidak punya.

Wacana ini merupakan masalah yang diperdebatkan Senator Elizabeth Warren berada di garis depan dalam upayanya untuk menjadi 2020 Calon presiden yang demokratis.

Pada hari Rabu, berbicara di New York Times DealBook Conference, Gates, yang menawarkan kekayaan bersih US$106,8 miliar, menurut Forbes, yang menjadikannya orang terkaya kedua di dunia di belakang AMZN Amazon.com, -1,22%, Jeff Bezos.

Dia mengatakan senang membayar bagian pajaknya tetapi menyatakan kekhawatiran bahwa proposal Warren mungkin terlalu jauh bagi banyak orang Amerika yang kaya raya khawatir tentang pajak-pajak yang menggerogoti kekayaan mereka:

"Saya telah membayar pajak lebih dari US$10 miliar. Saya telah membayar lebih dari siapa pun dalam bentuk pajak. Tetapi saya senang, jika saya harus membayar US$20 miliar, tidak apa-apa. Tetapi ketika Anda mengatakan saya harus membayar US$100 miliar, maka saya mulai melakukan sedikit perhitungan tentang apa yang tersisa. Saya hanya bercanda.," kata Bill Gates seperti mengutip marketwatch.com.

Gates melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia ragu Warren yang susah payah bersedia untuk bertemu dengannya, berdasarkan retorikanya baru-baru ini yang diarahkan kepada miliarder, termasuk Leon Cooperman, pendiri Omega Advisors, yang baru-baru ini berselisih dengan senator Massachusetts.

"Anda tahu, saya tidak yakin seberapa terbuka pikirannya atau apakah dia mau duduk dengan seseorang yang memiliki banyak uang," kata Gates, menjawab pertanyaan tentang apakah dia akan berbicara dengan Warren tentang keprihatinannya.

Namun ternyata, Warren ingin sekali duduk dengan Microsoft MSFT, -1,01% miliarder, seperti yang dia katakan dalam tweet Rabu. "Saya selalu senang bertemu dengan orang-orang, meskipun kita memiliki pandangan yang berbeda. @BillGates, jika kami mendapat kesempatan, saya ingin menjelaskan dengan tepat berapa banyak yang Anda bayarkan di bawah pajak kekayaan saya. (Saya berjanji ini bukan US$100 miliar.)," tulisnya.

Pajak kekayaan Warren adalah usulan pungutan tahunan 2% untuk kekayaan rumah tangga di atas US$50 juta dan pajak tambahan 1% untuk kekayaan di atas $ 1 miliar. Ini akan mempengaruhi sekitar 75.000 rumah tangga dan meningkatkan antara US$2,6 triliun hingga US$2,75 triliun selama satu dekade, Wall Street Journal melaporkan.

Sejumlah 1% -ers telah menyuarakan kekhawatiran bahwa itu bisa terlihat kekayaan sedang difitnah. "Anda benar-benar ingin sistem insentif ada di sana, dan Anda bisa pergi jauh tanpa mengancam itu," kata Gates.

Dorongan untuk pajak kekayaan dan peningkatan diskusi tentang ketimpangan pendapatan di AS datang sebagai tolok ukur utama pasar ekuitas AS, Dow Jones Industrial Average DJIA, -0,58%, S&P 500 SPX yang lebih luas, -0,90% dan teknologi -Ya komposit Nasdaq berat, -0,93% telah mencatat tertinggi sepanjang masa.

Ada lebih dari 600 miliarder di AS, dengan lebih dari 40% dari mereka tinggal di California dan New York, menurut US News & World Report.

Gates adalah di antara sekelompok dermawan miliarder yang mengatakan mereka akan memberikan setidaknya setengah dari kekayaan mereka kepada badan amal di bawah ketentuan the Giving Pledge.