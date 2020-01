Pasar Obligasi Global juga Terserang Virus Corona

INILAHCOM, New York - Suku bunga utama bergerak ke tingkat yang terakhir terlihat pada musim gugur, ketika pasar khawatir tentang perang perdagangan, dan bahwa penurunan hasil mungkin menjadi sinyal peringatan.

Investor telah membeli obligasi besar-besaran pekan ini di tengah kekhawatiran coronavirus dapat menyebar dan berdampak pada ekonomi global. Yield bergerak berlawanan harga, sehingga ketika investor melonjak, yield note 10-tahun telah merosot ke 1,68%, level terendah sejak awal November, dan itu bisa terus bergerak lebih rendah.

Dalam sepekan terakhir, imbal hasil turun dari 1,83%. Sebab, para investor khawatir virus itu akan berdampak langsung pada ekonomi di China dan Asia yang lebih luas. Selain pada akhirnya mendinginkan pertumbuhan global. 10 tahun itu penting karena memengaruhi banyak pinjaman, termasuk hipotek rumah.

Tetapi penyebaran virus, yang telah menghentikan transportasi di Wuhan dan kota-kota Cina lainnya tepat pada saat tahun baru Cina dimulai bukanlah satu-satunya faktor yang membebani hasil obligasi.

"Pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan ekonomi tahun ini, dan saya pikir saat ini nota 10-tahun mengatakan kita tidak benar-benar tahu, tetapi mengingat apa yang telah kita lihat pada tahun 2020, itu memberi tahu kita bahwa kita harus melakukan lindung nilai terhadap yang lain cara," kata Gregory Faranello, kepala suku bunga AS di AmeriVet Securities seperti mengutip cnbc.com.

Kelembutan dalam data tenaga kerja baru-baru ini dan kurangnya inflasi juga menjadi faktor, dan Faranello mengatakan ada kekhawatiran bahwa masalah Boeing dapat menghambat pertumbuhan PDB AS, karena mengurangi produksi.

Beberapa ahli strategi mengatakan The Fed dan bank sentral lainnya mungkin memiliki dampak yang lebih besar pada suku bunga dan tampaknya mengirim investor ke obligasi dan saham pada saat yang sama. Saham lebih rendah pada Jumat di tengah kekhawatiran tentang coronavirus, tetapi ketiga indeks saham utama hanya sekitar 1% di bawah tertinggi baru-baru ini.

"Kami berada di ujung bawah kisaran terbaru [atas imbal hasil]. Ini sejumlah faktor. Salah satunya adalah fundamental luas yang kami masuki tahun ini dengan lebih mengakar," kata Mark Cabana, kepala strategi suku bunga AS di BofA Securities.

"Anda memiliki bank sentral global yang ditahan. Anda memiliki lingkungan pertumbuhan dan inflasi yang relatif jinak. Kami tidak dalam resesi dan tidak akan dalam waktu dekat."

Investor telah mengajukan penawaran kredit korporasi dan saham yang lebih tinggi sejak awal tahun. "Anda juga memiliki lingkungan di mana aset berisiko dilakukan dengan baik," kata Cabana.

"Tampaknya ada kehausan untuk hasil yang terjadi di seluruh kelas aset. Masih ada kebutuhan yang sangat kuat untuk jangka waktu dari komunitas asuransi dan pensiun."

Banyak ahli strategi mengharapkan imbal hasil Treasury untuk bergerak lebih tinggi tahun ini, seperti halnya saham, sebagian karena membaiknya prospek ekonomi karena kesepakatan perdagangan yang ditandatangani oleh AS dan China.

"Yang lebih rendah yang kita lihat dalam tingkat sejauh tahun ini, menunjukkan ada sedikit perdagangan yang menyakitkan dari beberapa yang berpikir tingkat akan lebih tinggi," kata Jon Hill, ahli strategi tingkat senior di BMO.

Ahli strategi BMO mengatakan bahwa kasus dapat dibuat untuk 10 tahun turun kembali ke 1,427%, level yang dicapai pada akhir Agustus. Setelah level saat ini, area teknis berikutnya yang lebih rendah adalah 1,668%, terendah intraday dari awal November. Kemudian hasil rendah September 1,503% bisa dimainkan, dan setelah itu hasilnya bisa menuju ke 1,40-an.

The Fed diperkirakan tidak akan mengambil tindakan ketika bertemu minggu depan. Tetapi diperkirakan akan memberi sinyal akan terus menahan suku bunga rendah dan tidak akan melanjutkan kebijakan dalam waktu dekat.

Ketua Fed, Jerome Powell diharapkan untuk memperkuat bahwa Fed berencana untuk terus membangun neraca keuangannya dengan pembelian tagihan Treasury untuk sementara waktu lebih lama. Kedua hal itu bisa menekan hasil panen.

Kombinasi dari kebijakan Fed yang mudah dan bank sentral lainnya telah menjadikan aset AS sangat menarik. Sementara The Fed mempertahankan suku bunga rendah, para bankir di Eropa dan Jepang memiliki imbal hasil negatif, dan itu adalah faktor lain yang mendorong investor masuk ke pasar obligasi AS dan juga saham.

"Itu pertanyaan di atas meja. Pasar mana yang benar? Apakah pasar obligasi mengatakan satu hal dan pasar saham mengatakan hal lain? Itu tarik ulur perang," kata Faranello.

"Bagi saya itu kembali ke likuiditas bank sentral, dan pasar dibanjiri dengan banyak likuiditas dan likuiditas perlu mengalir ke suatu tempat. Apakah mereka mengatakan hal yang sama? Saya pikir mereka."

Hill mengatakan bank sentral telah menekankan bahwa suku bunga tidak bergerak lebih tinggi dalam waktu dekat. "Ini akan sulit bagi imbal hasil 10-tahun untuk kembali ke 2% kecuali jika sebagian besar perdagangan itu adalah inflasi."

Sejauh ini, tidak ada tanda inflasi meningkat ke target 2% The Fed, sehingga suku bunga mungkin tidak bergerak dari kisaran 1,50% hingga 2% saat ini dalam waktu dekat, beberapa ahli strategi mengatakan.

Namun, Jim Caron, manajer portofolio di Morgan Stanley Investment Management, mengatakan ia berpikir bahwa 10 tahun mencerminkan kekhawatiran tentang coronavirus lebih dari faktor lain.

"Saya pikir itu reaksi terhadap virus corona," katanya.

"Kebanyakan orang berpikir pertumbuhan global akan stabil dan naik sedikit. Saya pikir hasil penurunannya terbatas. Saat ini sulit untuk meletakkan nomor di atasnya. Ini lebih sebagai lindung nilai. Jika saya ingin memiliki ekuitas, tetapi saya sedikit khawatir, maka saya ingin memiliki Treasurys juga."