Harga Emas di Level Tertinggi 2 Pekan Terakhir

INILAHCOM, New York - Harga emas melonjak ke level tertinggi lebih dari dua pekan pada hari Jumat (24/1/2020) karena pembaruan terbaru pada coronavirus merusak sentimen risiko, dan mendorong penerbangan ke aset safe-haven.

Spot emas naik 0,76% menjadi US$1.574,0 per ons, bertahan di atas level kunci US$1.550, tertinggi sejak 8 Januari. Logam ini naik sekitar 0,9% untuk pekan ini. Emas berjangka AS ditutup naik 0,65% menjadi US$1.572,6 per ounce.

"Seluruh pasar baru saja beralih ke suasana risk-off," kata Bart Melek, kepala strategi komoditas di TD Securities seperti mengutip cnbc.com.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS mengonfirmasi kasus virus korona AS di AS, menekan selera terhadap aset berisiko.

Ini terjadi setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan wabah koronavirus sebagai keadaan darurat bagi China tetapi tidak untuk seluruh dunia saat ini, dan menambahkan itu melacaknya "setiap menit."

Penyebaran virus menjelang Tahun Baru Imlek, periode puncak perjalanan di Cina telah membuat investor khawatir.

"Memuncaknya kekhawatiran tentang virus menjelang akhir pekan mendorong akumulasi emas. Jelas, berita utama akan menjadi lebih buruk sebelum menjadi lebih baik," kata Tai Wong, kepala perdagangan derivatif logam dasar dan mulia di BMO.

Perkembangan lebih lanjut seputar wabah dan pertemuan Federal Reserve AS pada 28-29 Januari akan menjadi pendorong utama untuk emas ke minggu depan, Wong menambahkan.

Mengikuti tren global kebijakan moneter akomodatif, Bank Sentral Eropa membiarkan suku bunga tidak berubah pada hari Kamis.

Emas sangat peka terhadap setiap pengurangan suku bunga, yang mengurangi biaya peluang untuk memegang emas yang tidak menghasilkan.

Juga membantu bullion tanpa bunga, imbal hasil Treasury AS 10-tahun turun ke level terendah dua pekan.

Holdings dari dana yang diperdagangkan di bursa yang didukung emas terbesar di dunia, SPDR Gold Trust, naik 0,2% menjadi 900,58 ton pada hari Kamis.

Di tempat lain, paladium turun 1,7% menjadi US$2.420,09 per ons, setelah merosot lebih dari 3% di awal sesi; dan berada di jalur untuk mendaftarkan penurunan mingguan pertama dalam lima pada sekitar 2,9%.

Platinum naik 0,6% menjadi US$1,008.33, tetapi turun 1,1% untuk minggu ini sejauh ini. Perak naik 1,3% menjadi US$18,02 per ons, dan telah meningkat sekitar 0,3% sejauh pekan ini.