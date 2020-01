Inilah Penggerak Bursa Saham AS

INILAHCOM, New York - Indeks saham berjangka AS bergerak lebih tinggi pada Jumat pagi. Sekitar pukul 7 pagi ET, Dow futures menunjukkan pembukaan positif hampir 100 poin. S&P 500 dan Nasdaq futures juga lebih tinggi.

Ekuitas global telah ditundukkan baru-baru ini oleh kekhawatiran penyebaran virus corona China, dengan jumlah kematian meningkat menjadi 26 dan jumlah kasus yang dikonfirmasi meningkat menjadi 830. Virus ini berasal dari China, tetapi kasus juga telah dilaporkan di AS, Jepang, dan Korea Selatan.

Organisasi Kesehatan Dunia pada hari Kamis menyebut wabah itu sebagai "darurat di Cina," tetapi berhenti mengatakan itu merupakan darurat kesehatan masyarakat global.

Dalam berita perusahaan, American Express melaporkan laba yang lebih baik dari perkiraan sebelum bel hari Jumat.

Sementara itu dalam data ekonomi, angka manufaktur untuk Januari akan dirilis pada pukul 9:45 ET.

Sementara indeks saham di pasar utama Asia naik tipis pada perdagangan akhir pekan ini. Pemicunya karena jumlah kasus virus corona di Cina daratan naik menjadi lebih dari 800, dengan jumlah kematian meningkat menjadi 25.

Indeks Hang Seng di bursa Hong Kong pulih dari penurunan sebelumnya, naik 0,15% menjadi ditutup lebih awal pada 27.949,64. Nikkei 225 di Jepang ditutup 0,13% lebih tinggi pada 23.827,18 sementara indeks Topix menyelesaikan sesi perdagangannya datar di 1.730,44.

Sementara itu, saham di Australia naik sedikit, karena indeks ASX 200 ditutup sedikit lebih tinggi pada 7.090,50. Secara keseluruhan, indeks MSCI Asia ex-Jepang adalah 0,13% lebih tinggi.

Saham Eropa rebound pada Jumat pagi, mencari untuk memecahkan kekalahan beruntun empat hari setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan coronavirus mematikan China belum menjadi "darurat global".

Indeks acuan Eropa, Stoxx 600 melonjak 1,2% pada pertengahan pagi. Indeks FTSE naik 1,6%, indeks DAX bertambah 1,5% dan indeks CAC menguat 1,06%. dengan industri naik 1,7% untuk memimpin kenaikan karena semua sektor dan bursa utama diperdagangkan di wilayah positif.