Libur Imlek Redam Aksi Virus Corona di Bursa Asia

INILAHCOM, Shanghai - Bursa saham di Asia menurun pada perdagangan Jumat pagi (24/1/2020) karena jumlah kasus virus corona di China daratan naik menjadi lebih dari 800, dengan jumlah kematian meningkat menjadi 25.

Indeks Hang Seng di bursa Hong Kong turun 0,42% pada awal perdagangan, dengan saham ditetapkan untuk ditutup lebih awal pada pukul 12:00 malam. HK / SIN pada hari Jumat.

Nikkei 225 di bursa Jepang jatuh ke wilayah negatif karena turun 0,12%, dengan saham indeks Fast Retailing turun 0,48%. Indeks Topix juga turun 0,19%.

Sementara itu, saham di Australia naik, karena indeks ASX 200 naik sekitar 0,3%. Secara keseluruhan, indeks MSCI Asia ex-Jepang diperdagangkan 0,11% lebih rendah.

Pergerakan itu terjadi ketika investor terus mengamati situasi seputar virus corona yang menyebar cepat yang pertama kali didiagnosis kurang dari sebulan yang lalu. Jumlah total kasus virus corona di Cina naik menjadi 830, media pemerintah Cina melaporkan pada hari Jumat.

Setidaknya ada 14 kasus yang diketahui di luar Cina daratan, membawa kasus di seluruh dunia ke 844.

Pasar utama di seluruh wilayah seperti China dan Korea Selatan ditutup pada hari Jumat menjelang Tahun Baru Imlek yang dimulai pada hari Sabtu.

"Ketika orang China di seluruh dunia mengantarkan pada 'Tahun Tikus', kekhawatiran penularan virus corona telah menyebabkan pasar domestik Cina dan global secara umum menjadi gelisah," Venkateswaran Lavanya, seorang ekonom di Mizuho Bank, menulis dalam sebuah catatan Jumat seperti mengutip cnbc.com.

"Sejauh ini, 25 nyawa diklaim dan sekitar 830 kasus infeksi adalah sumber kekhawatiran; tetapi kepanikan itu prematur karena dampak yang berkembang dari virus corona masih harus dilihat."

Semalam di Wall Street, saham ditutup sedikit berubah karena investor menimbang dampak dari wabah koronavirus yang sedang berlangsung. S&P 500 adalah 0,1% lebih tinggi pada 3.325,54 sementara Nasdaq Composite naik 0,2% ke rekor penutupan tertinggi di 9402,48. Dow Jones Industrial Average, bagaimanapun, turun 26,18 poin menjadi 29.160,09.

Pergerakan di Amerika Serikat terjadi setelah WHO mengatakan "agak terlalu dini untuk menganggap acara ini adalah darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional."

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, terakhir di 97,698 setelah melihat posisi terendah sebelumnya di bawah 97,5.

Yen Jepang, sering dilihat sebagai mata uang safe-haven di saat ketidakpastian ekonomi, diperdagangkan pada 109,5 per dolar setelah menguat tajam dari level di atas 110 yang terlihat sebelumnya pada minggu perdagangan.

Dolar Australia berada di $ 0,6847 setelah melihat tertinggi di atas $ 0,687 kemarin.

Harga minyak merosot di pagi hari jam perdagangan Asia, dengan patokan minyak mentah berjangka internasional Brent turun fraksional menjadi US$61,99 per barel. Minyak mentah berjangka AS juga turun sedikit menjadi US$55,57 per barel.