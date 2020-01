Virus Corona Picu Investor Pilih Emas

INILAHCOM, New York - Harga emas berjangka naik pada hari Kamis (23/1/2020) karena menskalakan kekhawatiran atas wabah koronavirus di China dan dampaknya terhadap ekonomi global membebani sentimen untuk aset berisiko, menopang permintaan untuk aset safe-haven.

Spot gold naik 0,4% pada US$1.564.13 per ons. Emas berjangka AS menetap 0,6% pada US$1.565,40 per ounce. "Coronavirus telah membawa orang ke emas karena ada antisipasi dari banyak potensi gejolak di ekonomi yang terpengaruh," kata Jeffrey Sica, pendiri Circle Squared Alternative Investments.

"Ini menambah tingkat ketidakpastian pada pasar keseluruhan yang memaksa orang untuk mempertimbangkan lebih banyak tempat berlindung yang aman jika ini menjadi epidemi yang lebih besar."

Pemerintah China menempatkan jutaan orang di dua kota dalam penguncian ketika jumlah kematian mencapai 18, dan 634 orang terinfeksi.

Ketakutan Coronavirus menyebabkan kejatuhan terbesar di saham China dalam lebih dari delapan bulan, yang pada gilirannya membebani pasar ekuitas global.

Lebih lanjut memetik manfaat dari daya tarik emas, hasil AS jatuh ke posisi terendah di beberapa pekan.

Imbal hasil obligasi yang lebih rendah mengurangi biaya peluang memegang emas tanpa bunga. "Ekuitas sedikit lebih lembut sehingga memicu minat pada logam," kata Bob Haberkorn, ahli strategi pasar senior di RJO Futures seperti mengutip cnbc.com.

"Tapi tidak adanya risiko geopolitik dalam jangka pendek membuat harga emas terkendali. Pertemuan Bank Sentral Eropa tidak terlalu banyak menggerakkan jarum. "

Bank Sentral Eropa mempertahankan suku bunga tidak berubah pada pertemuan kebijakan terbaru dan meluncurkan "tinjauan strategis" tujuan inflasi dan alat-alatnya.

Emas, dianggap sebagai penyimpan nilai yang aman di saat ketidakpastian politik dan ekonomi, naik ke puncak tujuh tahun mendekati US$1.610,90 pada 8 Januari setelah meningkatnya ketegangan AS-Iran. Ini telah bertahan di atas $ 1.550 untuk sebagian besar sejak itu.

Fokus sekarang akan beralih ke pertemuan pertama Federal Reserve AS tahun yang dijadwalkan 28-29 Januari.

Spot gold bias meninjau kembali terendah 21 Januari di US$1.545,96, tampak goyah di sekitar resistance di US$1.564, kata analis teknis Reuters Wang Tao.

Di antara logam mulia lainnya, paladium turun 0,6% menjadi US$2.457,51 per ons, perak turun 0,1% menjadi $ 17,80 dan platinum turun 0,7% menjadi US$1.004,83.