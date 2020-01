Harga Minyak Mentah Turun Cemaskan Produksi Naik

INILAHCOM, New York - Harga minyak berjangka turun lebih dari 2% pada hari Rabu (22/1/2020) karena perkiraan surplus pasar oleh Badan Energi Internasional (IEA) dan kekhawatiran permintaan melebihi kekhawatiran atas gangguan pada produksi minyak mentah Libya.

Minyak mentah Brent turun US$1,39, atau 2,2%, pada US$63,20 per barel. Minyak mentah antara West Texas Intermediate AS turun 2,8%, atau US$1,64, menjadi menetap di US$56,74 per barel.

Kepala IEA, Fatih Birol, mengatakan dia memperkirakan pasar akan mengalami surplus sebesar 1 juta barel per hari (bph) pada paruh pertama tahun ini.

"Harga minyak tetap berat karena kekhawatiran kelebihan pasokan dan setelah Menteri Energi Saudi Harga Abdulaziz tidak menawarkan sedikit pun optimisme bahwa pengurangan produksi OPEC + akan diperpanjang melampaui Maret," kata Edward Moya, analis pasar senior di OANDA di New York seperti mengutip cnbc.com.

"Coronavirus China kemungkinan akan melihat pembatasan perjalanan yang dapat berakhir melukai permintaan minyak mentah selama waktu perjalanan puncak di China."

Pasar juga fokus pada kemunculan coronavirus baru dari China tepat sebelum liburan Tahun Baru Imlek akhir pekan ini dan kemungkinan dampak pandemi terhadap pertumbuhan ekonomi global.

Jika virus berkembang secara dramatis dan mengenai perjalanan dan pertumbuhan, permintaan untuk minyak bisa turun 260.000 barel per hari, kata Goldman Sachs dalam sebuah catatan.

"Permintaan kekhawatiran atas potensi epidemi akan melawan kekhawatiran tentang gangguan pasokan di Libya, Iran dan Irak, mendorong volatilitas harga spot dalam beberapa minggu mendatang," kata Goldman, meskipun "dampak pada fundamental minyak masih terbatas sejauh ini".

Harga minyak telah sedikit didukung setelah National Oil Corp Libya pada hari Senin menyatakan force majeure pada pemuatan minyak dari dua ladang minyak utama setelah perkembangan terbaru dalam konflik militer yang sudah berjalan lama.

Kecuali fasilitas minyak kembali beroperasi dengan cepat, produksi minyak mentah anggota OPEC Libya akan berkurang menjadi sekitar 72.000 barel per hari dari sekitar 1,2 juta barel per hari.

"Blokade pipa Libya terus berdampak buruk pada sentimen ... Ada konsensus bahwa gangguan itu akan terbukti berumur pendek," kata Stephen Brennock dari broker minyak PVM.

Sementara itu, menteri energi Brasil, Bento Albuquerque, mengatakan negara itu akan memulai pembicaraan tentang bergabung dengan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak selama kunjungan ke Arab Saudi pada bulan Juli.

Pasokan kemungkinan akan terus meningkat, dengan produksi minyak mentah AS dalam jumlah besar serpih diperkirakan akan naik ke rekor tertinggi pada bulan Februari, meskipun laju kenaikan kemungkinan akan menjadi yang terendah dalam sekitar tahun, Administrasi Informasi Energi AS (EIA) mengatakan pada Selasa.

Persediaan minyak mentah AS kemungkinan telah jatuh untuk minggu kedua minggu lalu, sebuah jajak pendapat Reuters menunjukkan, tetapi stok bensin diperkirakan telah meningkat selama 11 minggu berturut-turut.

Laporan mingguan energi A.S. telah tertunda sehari sehubungan dengan libur Martin Luther King Jr. Day pada hari Senin. American Petroleum Institute dijadwalkan untuk merilis laporannya pada pukul 4:30 malam. pada hari Rabu, diikuti oleh data resmi pukul 11 pagi hari Kamis.