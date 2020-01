Pasokan Pulih, Harga Minyak Mentah Turun

INILAHCOM, New York - Harga minyak berjangka turun pada hari Selasa (21/1/2020) di tengah ekspektasi bahwa pasar yang dipasok dengan baik akan mampu menyerap gangguan yang telah memangkas produksi minyak mentah Libya.

Minyak mentah Brent turun 65 sen menjadi US$64,55 per barel, setelah mencapai sesi rendah US$64,06. Minyak mentah antara West Texas Intermediate AS turun 20 sen menjadi US$58,34, setelah mencapai titik terendah US$57,68 pada hari sebelumnya.

"Pelaku pasar tampaknya tidak terlalu khawatir tentang gangguan pasokan di Timur Tengah, atau setidaknya risiko gangguan, berkat pertumbuhan yang mengesankan yang telah kita lihat dalam output AS selama beberapa tahun terakhir," kata Bank ING seperti mengutip cnbc.com.

Hampir semua kapasitas ekspor minyak mentah Libya sekarang berada di bawah force majeure, pengabaian kewajiban kontrak - setelah pemblokiran pipa di timur dan barat negara itu menghambat produksi minyak.

Jika ekspor Libya dihentikan untuk periode yang berkelanjutan, tangki penyimpanan akan mengisi dalam beberapa hari dan produksi akan melambat menjadi 72.000 barel per hari (bpd), kata juru bicara perusahaan minyak negara NOC. Libya telah menghasilkan sekitar 1,2 juta barel per hari baru-baru ini.

Kerusuhan anti-pemerintah di Irak, produsen minyak utama lainnya, juga pada awalnya mendukung harga minyak, tetapi para pejabat kemudian mengatakan bahwa output dari ladang minyak selatan tidak terpengaruh oleh kerusuhan itu.

Setiap gangguan pasokan dapat diimbangi dengan peningkatan output dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC), yang dapat membatasi dampak pada pasar minyak global, kata kepala badan industri perminyakan Jepang.

ING mengatakan bahwa kapasitas OPEC cadangan, yang lebih dari 3 juta barel per hari, meyakinkan pasar. Dana Moneter Internasional (IMF) pada hari Senin memangkas kembali perkiraan pertumbuhan ekonomi global 2020 dengan sepersepuluh poin persentase menjadi 3,3% karena perlambatan lebih tajam dari yang diperkirakan di India dan pasar negara berkembang lainnya.

Tetapi IMF mengatakan bahwa kesepakatan perdagangan AS-China adalah tanda lain bahwa aktivitas perdagangan dan manufaktur dapat segera berakhir.

Barclays pada hari Selasa memperkirakan permintaan minyak 2020 akan naik 1,4 juta barel per hari, 50.000 barel per hari lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya dan naik dari pertumbuhan 900.000 barel per hari pada 2019.

Bank mempertahankan perkiraan 2020 untuk harga Brent dan West Texas Intermediate (WTI) masing-masing pada US$62 dan US$57 per barel.