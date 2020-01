Bursa Saham AS Jauhi Level Tertinggi

INILAHCOM, New York - Bursa saham AS menarik kembali dari level rekor pada hari Selasa (21/1/2020) setelah Pusat Pengendalian Penyakit mengatakan kepada Reuters bahwa seorang pelancong dari Tiongkok didiagnosis dengan kasus pertama virus corona AS di Seattle.

Dow Jones Industrial Average turun 152,06 poin, atau 0,5% menjadi 29.196,04 dan turun sebanyak 201,63 poin. S&P 500 turun 0,3% menjadi 3.320,79. Sementara Nasdaq Composite turun 0,2% menjadi 9.370,81.

Dow mengakhiri kemenangan beruntun lima hari sementara S&P 500 dan Nasdaq membukukan kerugian pertama mereka dalam empat sesi.

Saham perusahaan kasino dan hotel Wynn Resorts dan Las Vegas Sands masing-masing turun lebih dari 6% dan 5%, di tengah kekhawatiran bahwa wabah coronavirus di Cina akan menghambat perjalanan internasional.

Saham maskapai penerbangan mencapai posisi terendah hari ini setelah berita. United Airlines dan Delta Air Lines keduanya turun lebih dari 2,5%. Saham Southwest dan American Airlines masing-masing turun 2,7% dan 4,2%.

Saham Boeing ditambahkan ke penurunan, jatuh lebih dari 3% di tengah berita bahwa perusahaan tidak mengharapkan regulator untuk menandatangani pada jet yang terkepung, 737 Max, hingga Juni atau Juli. Saham dihentikan sebentar.

Sentimen di seluruh pasar global terpukul semalam di tengah kekhawatiran tentang virus.

Wabah virus corona baru di China telah menewaskan empat orang dengan kasus yang dikonfirmasi melebihi 200 menjelang liburan Tahun Baru Imlek, di mana ratusan juta orang diperkirakan akan bepergian. Senin malam, otoritas Cina mengkonfirmasi bahwa virus itu menular.

Krisis baru ini mengingatkan para pedagang akan kejatuhan ekonomi dari krisis Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS) yang mematikan pada tahun 2003.

Pasar ekuitas Asia jatuh semalam. Shanghai Composite turun 1,4% sementara indeks Hang Seng turun 2,8%. Di Jepang, indeks Nikkei 225 turun 0,9%. Indeks Kospi Korea juga menarik kembali 1%.

Penurunan pada Selasa menghentikan proses pengaturan rekor pasar. Dow menuju penurunan pertama dalam enam sesi sementara S&P 500 ditetapkan untuk menghentikan kenaikan beruntun tiga hari. Pasar A.S. ditutup pada Senin karena hari libur Martin Luther King Jr.

Namun, pasar telah melakukan momentum pada tahun 2020 dari kinerja yang kuat pada tahun 2019. S&P 500 melonjak lebih dari 28% tahun lalu, kenaikan tahunan terbesar sejak 2013. Tahun ini, naik sekitar 3%.

"Kami hanya sekali lagi berada dalam bauran moneter dan fiskal paling gila dalam sejarah. Sangat eksplosif. Itu menentang imajinasi," kata miliarder hedge fund Paul Tudor Jones, pendiri Tudor Investments, mengatakan di World Economic Forum di Davos, Swiss.

Dia menambahkan, investor tidak boleh langsung menjual, mencatat Nasdaq naik dua kali lipat dari tingkat yang sama ke puncak dotcom bubble. "Itu jauh dari sekarang. Di atas secara teoritis, tarif [akan] jauh lebih tinggi."

Sentimen pada hari Selasa juga sedikit memburuk setelah Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengatakan kepada The Wall Street Journal bahwa kesepakatan perdagangan fase dua antara China dan AS mungkin tidak menghapus semua tarif yang ada. "Kami mungkin melakukan 2A dan beberapa tarif keluar. Kita bisa melakukan ini secara berurutan di sepanjang jalan," katanya.

Presiden Donald Trump juga mengatakan kepada Journal bahwa dia "benar-benar serius" tentang mengenakan tarif pada mobil-mobil Eropa jika kesepakatan perdagangan dengan kawasan itu tidak dapat dicapai.

Sementara itu, Dana Moneter Internasional (IMF) pada hari Senin menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi globalnya dari 3,4% menjadi 3,3% untuk tahun 2020. Ekonomi AS diproyeksikan akan tumbuh sebesar 2,0% tahun ini, revisi turun 0,1 poin persentase dibandingkan dengan IMF. Perkiraan Oktober 2019.

Tetapi John Augustine, kepala investasi di Huntington Private Bank, berpikir pasar ini dapat menghasilkan pengembalian lebih lanjut bagi investor.

"Kami pikir stok bisa berjalan untuk sementara waktu, tidak ada acara," kata Augustine. "Kami mulai melihat tanda-tanda konfirmasi di tempat lain. Bukan hanya Nasdaq dan nama-nama teknologi besar."

Musim pendapatan perusahaan berlanjut setelah bel dengan Netflix merilis figuer kuartalan terbaru. Sejauh ini, periode pelaporan adalah awal yang baik. Lebih dari 70% dari perusahaan S&P 500 yang telah membukukan pendapatan kuartalan yang lebih baik dari perkiraan, data FactSet menunjukkan.