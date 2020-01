Trump: Suku Bunga Negatif Ditiru Banyak Negara

INILAHCOM, Davos - Presiden Donald Trump berbicara dengan terang-terangan tentang suku bunga negatif dan mengambil kesempatan lain di Federal Reserve kepada audiensi global.

"Bahkan sekarang karena Amerika Serikat sejauh ini merupakan kekuatan ekonomi terkuat di dunia, itu bahkan belum ditutup. ... Kami dipaksa untuk bersaing dengan negara-negara yang mendapatkan tingkat negatif, sesuatu yang sangat baru," kata Trump dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss seperti mengutip cnbc.com.

"Artinya, mereka dibayar untuk meminjam uang, sesuatu yang bisa saya gunakan dengan sangat cepat. Suka itu."

Beberapa bank sentral telah mengadopsi kebijakan suku bunga negatif selama setahun terakhir dengan harapan menyentak ekonomi mereka. Terutama, Bank Sentral Eropa dan Bank Jepang menerapkan kebijakan ini di tengah inflasi yang sangat rendah.

Hal ini menyebabkan hasil yang berdaulat di Jepang dan Jerman diperdagangkan di bawah nol. Sebagai perbandingan, imbal hasil Treasury AS dan suku bunga overnight Federal Reserve tinggi, yang menurut Trump membuat AS berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Imbal hasil Treasury 10-tahun melayang di atas 1,8% pada hari Selasa (21/1/2020).

"Namun demikian, kami masih memiliki angka terbaik yang kami miliki di berbagai bidang. Ini adalah pendekatan konservatif dan kami memiliki potensi kenaikan yang luar biasa ini," katanya, menggembar-gemborkan kemungkinan kesepakatan perdagangan bilateral dan langkah-langkah deregulasi.

Ekonom terbagi atas efek stimulatif dari suku bunga negatif. Beberapa orang takut tingkat negatif dapat menjaga ekonomi dalam keadaan tenang, bukannya mendorongnya dari pertumbuhan yang kurang bersemangat.

Ini bukan pertama kalinya Trump memuji penggunaan suku bunga negatif. Dia mengatakan minggu lalu konsepnya "luar biasa."

Trump juga mengambil langkah lain di The Fed, mengatakan kenaikan ekonomi AS baru-baru ini datang "terlepas dari kenyataan bahwa The Fed telah menaikkan suku terlalu cepat dan menurunkannya terlalu lambat."

Bank sentral AS menaikkan suku bunga empat kali pada 2018, memicu kecaman dari Trump. Yang terakhir berkontribusi pada aksi jual besar-besaran pada Desember 2018. Namun, pada 2019, The Fed memotong suku bunga tiga kali dan menetapkan bar tinggi untuk pemotongan lebih lanjut atau bahkan memulai siklus mendaki lagi.