Hong Kong Picu Pelemahan di Bursa Saham Asia

INILAHCOM, Hong Kong - Saham-saham di Hong Kong memimpin penurunan secara regional di antara pasar-pasar utama Asia pada hari Selasa (21/1/2020) setelah lembaga pemeringkat Moody memangkas peringkat kota untuk Aa3 dari Aa2 pada hari Senin.

Indeks Hang Seng di kota Hong Kong yang diperangi turun 2,29% pada sore hari, dengan saham perusahaan asuransi jiwa AIA anjlok di luar 3%.

Pergerakan ini terjadi setelah peringkat diturunkan dari Moody pada hari Senin, di mana agensi tersebut juga mengubah prospeknya untuk Hong Kong menjadi stabil dari negatif. Kota ini telah diganggu oleh protes berbulan-bulan yang secara berkala berubah menjadi kekerasan, dengan tampaknya tidak ada resolusi yang terlihat.

"Penurunan peringkat terutama mencerminkan pandangan Moody bahwa Institusi dan Kekuatan Tata Kelola Hong Kong lebih rendah dari yang diperkirakan sebelumnya," kata lembaga pemeringkat dalam sebuah pernyataan seperti mengutip cnbc.com.

Namun, seorang ekonom mengatakan bahwa penurunan peringkat "mungkin bukan hal besar."

"Berapa banyak dari ini yang sebenarnya akan berdampak pada aktivitas nyata? Mungkin tidak banyak, "Sian Fenner, kepala ekonom Asia di Oxford Economics.

Sementara itu, saham China daratan juga menurun. Baik komponen Shanghai dan komposit Shenzhen masing-masing turun sekitar 1% sementara komposit Shenzhen turun 0,754%.

Di tempat lain, Nikkei 225 di Jepang adalah 0,87% lebih rendah sedangkan indeks Topix turun 0,54%. Di Korea Selatan, Kospi adalah 0,74% lebih rendah.

Bank of Japan (BoJ) mempertahankan suku bunga kebijakan jangka pendeknya tidak berubah pada -0.1% sambil mempertahankan target imbal hasil obligasi pemerintah Jepang 10-tahun sekitar 0%, sebagian besar sesuai dengan harapan.

Dalam pandangannya untuk aktivitas ekonomi dan harga, bank sentral Jepang mengatakan ekonomi negara itu "kemungkinan akan melanjutkan tren yang berkembang" melalui fiskal 2021.

Saham di Australia juga turun, dengan ASX 200 turun 0,41%. Secara keseluruhan, indeks MSCI Asia ex-Jepang lebih rendah 1,13%.

Dana Moneter Internasional (IMF), Senin, mengatakan bahwa prospek ekonomi global "tetap lamban" karena memangkas perkiraan pertumbuhannya untuk 2019 dan 2020 masing-masing menjadi 2,9% dan 3,3%.

"Pemulihan yang diproyeksikan untuk pertumbuhan global masih belum pasti. Ini terus bergantung pada pemulihan di negara-negara berkembang yang tertekan dan berkinerja buruk, karena pertumbuhan di negara maju stabil pada level mendekati saat ini," kata Kepala Ekonom IMF Gita Gopinath dalam sebuah pernyataan tertulis.

Pasar di Amerika Serikat tutup pada hari Senin untuk liburan.

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, terakhir di 97,568 setelah melihat tertinggi sebelumnya di atas 97,6.

Yen Jepang diperdagangkan pada 109,95 melawan dolar setelah menyentuh level terendah sebelumnya di 110,21. Dolar Australia berpindah tangan pada $ 0,6864 setelah pulih dari posisi terendah di bawah $ 0,687 kemarin.

Harga minyak turun pada sore hari jam perdagangan Asia. Patokan internasional kontrak berjangka minyak mentah Brent tergelincir 0,46% menjadi US$64,90 per barel, sedangkan minyak mentah AS turun 0,24% menjadi US$58,40 per barel.