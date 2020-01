Ups, Saham TLKM di Level Support Kuat!

INILAHCOM, Jakarta - Sejak bulan September 2019 lalu investor asing memutuskan untuk terus menurunkan harga PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM). Aksi jual besar-besaran yang mereka lakukan membuat harga TLKM terus turun dalam beberapa bulan terakhir.

Setelah aksi jualnya sempat mereda di bulan Desember 2019, dalam sepekan terakhir ini investor asing kembali memutuskan untuk membanting harga TLKM. Aksi jual besar-besaran asing dalam 5 hari terakhir sudah menurunkan TLKM dari Rp4.050 ke Rp3.800

"Penurunan luar biasa ini membuat secara Technical harga TLKM sudah ada di level support kuatnya di 3.800," kata analis saham Argha J Karo Karo seperti mengutip dari creative.trader.com.

Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi mereka yang nyangkut di saham ini, karena investor asing punya kebebasan untuk terus melanjutkan aksi jual besar-besarannya di saham TLKM, dan dalam sekejab bisa mengubah support kuar di Rp3.800, menjadi resisten kuat.

Karena dalam Analisa Technical sebuah level harga hanya bisa disebut support kalau harga saham mantul di level tersebut, kalau harganya jebol disebutnya resisten.

Pada penutupan perdagangan Senin (20/1/2020) berakhir di Rp3.810 per saham dari pembukaan di Rp3.820 per saham. Dalam setahun terakhir, harga tertinggi saham TLKM di Rp4.470 per saham pada penutupan 20 Agustus 2019. Sedangkan harga terendah di Rp3.510 per saham pada penutupan 17 Mei 2019.