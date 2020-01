CEO Kelas Global Bertemu di Davos

INILAHCOM, Davos - Eksekutif paling berpengaruh di dunia, akan segera menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Mereka akan mengumpulkan gagasan bahwa korporasi ada tidak lagi hanya untuk menyalurkan keuntungan ke dalam kantong pemegang saham.

Mereka akan berbicara tentang bagaimana perusahaan mereka telah menangani masalah sosial - dari keanekaragaman hingga perubahan iklim.

Politisi-politisi yang kuat, yang berpotensi termasuk Presiden Donald Trump, juga akan menghadiri acara lima hari itu, yang dimulai Selasa (21/1/2020), menjelaskan cara mereka meminta pertanggungjawaban perusahaan, sementara retorika populis tetap menjadi topik hangat selama kampanye tahun ini untuk Gedung Putih.

Di desa Swiss yang sering bersalju, kapitalisme pemangku kepentingan, dengan gerakan yang mendefinisikan kembali tujuan perusahaan dari hanya melayani pemegang sahamnya untuk semua pemangku kepentingan, termasuk pelanggan dan masyarakat. Tetapi ke depan akan menjadi tema yang dominan.

Ini akan menjadi pertemuan Davos pertama sejak Business Roundtable, sebuah kelompok yang mewakili para CEO dari hampir 200 perusahaan, menganut kapitalisme pemangku kepentingan sebagai tujuan baru pada bulan Agustus.

Tetapi percakapan dengan penasihat perusahaan, investor dan para ahli melukiskan gambaran yang lebih bernuansa tentang bagaimana korporasi Amerika mengambil isu-isu tersebut. Ini adalah salah satu di mana kemampuan Kongres untuk memaksa perubahan perusahaan dikerdilkan oleh pemerintah negara bagian.

Dan pendorong perubahan terbesar berasal dari tempat yang selalu dimilikinya, investor. Karena beberapa investor telah mengalihkan fokus mereka ke barang publik, begitu juga perusahaan. Namun akan ada batasan untuk berubah selama investor terbesar paling peduli tentang menghasilkan uang.

"Sejauh ini, di sebagian besar perusahaan, kata-kata mereka lebih besar daripada tindakan mereka," kata Erik Gordon, seorang profesor di Sekolah Bisnis Ross Universitas Michigan seperti mengutip cnbc.com. "Orang-orang bertele-tele lainnya, politisi pada tahun pemilihan, tidak sebesar kekuatan pemegang saham aktivis sosial.

Pemegang saham seperti dana abadi dan dana pensiun, yang lebih tertarik pada efek pemangku kepentingan daripada pemegang saham yang hanya mencari pengembalian, adalah perusahaan yang tidak bisa diabaikan oleh perusahaan."

Menetapkan panggung untuk Davos dan perusahaan Amerika selama beberapa tahun terakhir adalah generasi di mana masalah sosial dan ekonomi menjadi hampir tidak dapat dihindari. Masalah seperti perubahan iklim lebih nyata, karena bencana seperti kebakaran hutan di Australia.

Tunawisma lebih jelas bagi kaum urban muda karena masalahnya membengkak di kota-kota seperti Seattle dan San Francisco. Ketidaksetaraan pendapatan meningkat karena teknologi dan globalisasi mengubah lanskap pekerjaan.

Dengan itu, dana pensiun publik mengajukan lebih banyak pertanyaan, seperti apakah ekuitas swasta berkontribusi pada matinya Toys R Us. Kelompok advokasi pemegang saham seperti As You Sow mendorong untuk memberikan suara kepada pemegang saham tentang isu-isu termasuk perubahan iklim dan hak asasi manusia.

Investor terbesar di negara itu telah bergabung juga. Nama-nama kuat seperti ValueAct, Jana Partners dan BlackRock telah meluncurkan dana baru yang mempromosikan penyebab lingkungan, sosial dan tata kelola, yang dikenal sebagai ESG. Dana tersebut mendukung gagasan bahwa investasi yang sejalan dengan nilai-nilai publik dihargai oleh pasar. Berinvestasi dalam energi alternatif, misalnya, dapat diberikan imbalan ketika negara-negara bergerak ke arah pergeseran standar daya mereka.

Dengan pandangan itulah CEO BlackRock Larry Fink mengumumkan bahwa manajer uang terbesar di dunia akan keluar dari investasi dengan risiko terkait keberlanjutan tinggi seperti batu bara. Dia menghubungkan langkah itu dengan "pembentukan kembali keuangan mendasar" dan memperingatkan bahwa perubahan iklim adalah "faktor penentu dalam prospek jangka panjang perusahaan." Dia juga mengatakan bahwa kelompok itu akan bergabung dengan koalisi investor Aksi Iklim 100+, yang berfokus pada penanganan gas rumah kaca.

Batas dan keuntungan

Tetapi untuk dana seperti BlackRock, laba akan selalu menjadi tujuan utama. Untuk itu, ada alasan di luar kepentingan publik untuk dana ESG. Ketika investasi pasif aktif, mereka menawarkan cara untuk tampil menonjol di Street. Dana ESG juga dapat disukai investor besar yang mendukung mereka ke lembaga penasihat proxy seperti Layanan Pemegang Saham Institusional ketika mereka melakukan agitasi untuk kursi di dewan perusahaan.

Dengan peringatan itu beberapa pertanyaan seberapa jauh dana seperti BlackRock dan Vanguard bersedia untuk pergi.

Sebagai contoh, Michael Brune dari Sierra Club memuji pengumuman BlackRock, sementara juga mencatat bahwa perusahaan memberikan suara terhadap setiap resolusi tunggal yang didukung oleh koalisi investor Climate Action 100+.

Dan di balik layar, dana besar seperti BlackRock kurang fokus pada beberapa tuntutan yang dapat membuat perubahan paling drastis - seperti pembayaran mengikat untuk kinerja ESG - dibandingkan dengan pengembalian pemegang saham.

"Ketika perusahaan harus berbicara dengan pemegang saham mereka tentang masalah-masalah LST, manajemen risiko dan budaya adalah di antara topik-topik utama," kata Bill Anderson, kepala global bisnis Pertahanan Aktivisme Evercore dan praktik Penasihat Pemegang Saham Strategis.

"Terlepas dari fokus yang tinggi pada pemangku kepentingan, sebagian besar perusahaan memberikan panduan jangka pendek dan kompensasi terus fokus pada pengembalian pemegang saham total jangka pendek."

Beberapa eksekutif berpendapat bahwa pengembalian pemegang saham yang meningkat dapat membantu CEO menguntungkan masyarakat dengan cara lain, seperti melalui upaya amal. Tetapi selama bayaran CEO terkait dengan kinerja Wall Street, ada ruang untuk contoh perselisihan antara apa yang menguntungkan dompet dan dunia.

Mantan CEO Boeing, Dennis Muilenburg, yang dipecat bulan lalu karena menangani krisis 737 Max, pergi dengan lebih dari $ 60 juta, meskipun ditolak pesangon. Pada tahun 2018, sebagian besar kompensasinya dikaitkan dengan bonus berbasis kinerja yang dikaitkan dengan insentif jangka pendek, seperti penjualan, arus kas dan laba per saham dan metrik jangka panjang seperti tujuan laba 3 tahun.

"Ya, Anda membunuh 346 orang," Perwakilan Peter DeFazio, D-Ore. baru-baru ini mengatakan kepada wartawan, dengan alasan bahwa fokus yang tidak proporsional pada harga saham "entah bagaimana harus berubah."

Muilenburg adalah anggota dewan dari Roundtable Bisnis sampai ia dipecat sebagai CEO Boeing pada bulan Desember. Pada konferensi pers awal bulan itu, Ketua Roundtable Business Jamie Dimon, CEO J.P. Morgan, mencemooh gagasan bahwa ada keterputusan antara kapitalisme pemangku kepentingan Business Roundtable dan kursi dewan direksi Muilenburg.

Business Roundtable adalah "bukan kelompok penegakan hukum," kata Dimon. "Dan ya, perusahaan akan membuat kesalahan dan memiliki masalah dan itu tidak akan pernah berakhir - sejujurnya seperti institusi mana pun yang pernah Anda lihat di planet ini - termasuk pers."

CEO Business Roundtable Joshua Bolten mengatakan pada konferensi pers yang sama bahwa "setiap CEO yang menjadi anggota" grup telah terlibat dalam mendukung pelanggan, karyawan, dan komunitas mereka, serta para pemegang saham. Tujuan barunya adalah tantangan bagi para CEO untuk "melakukan yang lebih baik dan lebih banyak lagi," katanya.

Dari sudut pandang Business Roundtable, itu berarti terlibat dalam debat kebijakan seperti dorongannya untuk meningkatkan upah minimum federal.

Tetapi perdebatan upah minimum - seperti perubahan iklim, keragaman dewan dan privasi - sudah ditangani oleh negara-negara, jauh di depan peraturan federal.

Sementara upah minimum federal tetap stabil di $ 7,25 per jam sejak 2009, hampir setengah negara bagian menaikkan upah minimum mereka pada tahun 2019. Pada gilirannya, perusahaan sudah merespons, dengan semua orang dari Walmart ke Amazon telah mengumumkan rencana untuk menaikkan upah mereka.

"Saya pikir setiap CEO dari perusahaan besar tahu bahwa akan sulit untuk memiliki perubahan besar di tingkat federal, karena sebagian besar hukum perusahaan dilakukan di tingkat negara bagian," kata Gordon dari Michigan.

"Tidak ada biaya bagi CEO untuk mengeluarkan proposal tagihan. Anda tidak dapat menuduh mereka melakukan apa pun selain apa yang politisi coba lakukan, Anda mengadakan audiensi teater Kabuki-nya."

Itu tidak berarti pemerintah federal tidak memiliki kekuatan, apakah itu melalui penyelidikan atau tuntutan hukum.

Salah satu alat yang dimiliki pemerintah federal untuk mempengaruhi ESG masih sedikit digunakan: persyaratan pengungkapan yang diberlakukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa.

Aturan Dodd-Frank yang mensyaratkan SEC untuk mengadopsi aturan yang memaksa pengungkapan rasio gaji CEO membawa masalah ini ke posisi terdepan di ruang dewan, penasihat perusahaan mengatakan kepada CNBC.

Tidak ada standar pengungkapan SEC yang seragam untuk sebagian besar masalah ESG, jadi tidak ada cara yang jelas untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan di luar siaran pers dan sulit untuk mengurai laporan ESG.

Tanpa tongkat pengukur publik yang jelas, perusahaan dapat lebih mudah melewati celah akuntabilitas, kata para pakar industri. Karena alasan itu, ada desakan untuk memaksa SEC untuk memberlakukan standar seperti itu, seperti usulan Undang-Undang Pengungkapan Risiko Iklim oleh Senator Elizabeth Warren.

Ada tantangan yang melekat dalam menciptakan persyaratan tersebut. Mereka akan menambah lebih banyak biaya kepatuhan karena perusahaan publik sudah berargumen biaya menjadi publik terlalu berat. Sulit untuk membuat metrik yang digunakan untuk mengukur isu-isu seperti dampak lingkungan yang akan bekerja untuk berbagai industri, dari energi hingga jasa.

Dengan itu, SEC tidak mungkin memberlakukan aturan seperti itu dalam jangka pendek, kata para pakar industri. Agensi, yang dipimpin oleh Jay Clayton, seorang Trump yang ditunjuk, telah melakukan penyederhanaan pengungkapan perusahaan di antara prioritasnya.

Memang pada bulan November, SEC mengusulkan sepasang aturan yang akan meningkatkan ambang batas bagi investor untuk menyerukan pemungutan suara tentang masalah-masalah tertentu, membuatnya lebih sulit bagi mereka untuk menekan isu-isu perubahan iklim dan kesetaraan gender.