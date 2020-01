Permintaan Minyak Mentah di 2020 Bisa Mengejutkan

INILAHCOM, Wina - Sekretaris Jenderal OPEC Mohammed Barkindo mengatakan pertumbuhan permintaan masih "kuat" dan bisa mengejutkan ke atas selama 2020 karena ketegangan perdagangan mereda.



Meskipun banyak yang memperkirakan permintaan minyak dunia di 2020 mungkin lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. "Secara umum, apa yang kita lihat dari sisi kita adalah potensi kenaikan pertumbuhan dari sisi permintaan persamaan, yang akan mempengaruhi total saldo untuk sisa tahun ini," katanya. "Kami berharap beberapa tantangan yang kami hadapi dalam perdagangan internasional akan diatasi

Minyak berakhir pada 2019 dengan kenaikan hampir 35%, tetapi harga masih jauh di bawah tertinggi tahun sebelumnya. Sebagian dari ini adalah karena lonjakan produksi serpih di Amerika Serikat, yang menurut Barkindo adalah "variabel utama" dalam keputusan OPEC.

Pada bulan Desember OPEC +, yang merupakan kartel beranggotakan 14 negara serta sekutu-sekutunya, sepakat untuk memangkas produksi dengan tambahan 500.000 barel per hari untuk kuartal pertama 2020. Ini mengangkat total pengurangan produksi menjadi 1,7 juta barel per hari, di atas 1,2 juta barel per hari dipotong disepakati pada Desember 2018.

Arab Saudi, produsen OPEC terbesar, juga mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan pengurangan sukarela 400.000 barel per hari. Secara efektif membawa total pemotongan aliansi menjadi 2,1 juta barel per hari.

"Kami tetap fokus pada stabilitas untuk kuartal pertama dan kedua tahun 2020. Keputusannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada ketidakseimbangan di kuartal ini," kata Barkindo seperti mengutip cnbc.com.

"Tapi persamaan totalnya melihat sisi penawaran dan permintaan. Kami hanya dapat mengatasi sisi penawaran dari persamaan. Sisi permintaan adalah sesuatu yang kami tonton dengan penuh minat."

Harga minyak secara singkat melonjak pada awal Januari karena ketegangan antara AS dan Iran meningkat, dan ketika para pedagang mencerna kemungkinan serangan tambahan yang mungkin terjadi di kawasan yang kaya minyak untuk produksi. Barkindo mengatakan bahwa telah menjadi "yang paling penting" untuk memastikan keamanan infrastruktur minyak di wilayah tersebut, dan bahwa anggota kartel tetap berkomitmen untuk menjadi "pemasok jalan terakhir."

Dia mengatakan bahwa Arab Saudi mendemonstrasikan hal ini pada September 2019, ketika negara berdaulat dengan cepat memulihkan produksi menyusul serangan udara di fasilitas minyak negara itu di Abqaiq dan Khurais, yang diperkirakan mengambil 5,7 juta barel minyak offline.

"Kami telah melihat gangguan terburuk dalam sejarah baru-baru ini pada bulan September tahun lalu ... dan kami telah melihat catatan waktu di mana Aramco dan tim manajemen krisis mereka naik ke kesempatan itu dan memulihkan pasokan dalam waktu kurang dari 2 minggu," kata Barkindo.

Setelah serangan-serangan itu, minyak pada awalnya melonjak 15%, tetapi harga akhirnya melayang kembali dan beberapa minggu kemudian kembali pada tingkat sebelum serangan.

Kisah serupa terjadi pada awal Januari. Setelah AS melakukan serangan udara pada 2 Januari yang menewaskan komandan top Iran Qasem Soleimani, dan Iran kemudian membalas pada 7 Januari dengan menembakkan rudal di berbagai pangkalan di Irak yang menampung pasukan AS, minyak mentah US West Texas Intermediate mencapai level tertinggi sejak April. Sementara patokan internasional, minyak mentah Brent melonjak ke level tertinggi hampir empat bulan di US$71,75.

Tetapi kemudian Presiden Donald Trump mengatakan bahwa Iran tampaknya "akan mundur" di Timur Tengah dan bahwa Washington akan menjatuhkan sanksi pada Teheran daripada serangan militer lain. Harga minyak kemudian turun lebih dari 4%, dan pekan yang berakhir 10 Januari adalah yang terburuk untuk WTI dan Brent sejak Juli dan Oktober, masing-masing.