Penjualan Mobil PT Astra Turun 7,9% di 2019

INILAHCOM, Jakarta - Penjualan mobil PT Astra Internasional Tbk (ASII) mencapai 536.402 unit pada 2019, turun 7,9% dari 582.446 unit pada 2018.

Menurut data penjualan mobil ASII pada Kamis (16/1/2020), penjualan mobil Perseroan pada Desember 2019 tercatat 41.045 unit, turun 9,7% dari 45.457 unit pada Desember 2018.

Sementara itu, total penjualan mobil nasional pada 2019 tercatat 1.026.921 unit, turun 10,8% dibandingkan 1.151.413 unit pada 2018.

PT Astra International Tbk (ASII) didirikan pada tanggal 20 Februari 1957 dengan nama PT Astra International Incorporated.

Pemegang saham terbesar Astra International Tbk adalah Jardine Cycle & Carriage Ltd (50,11%), perusahaan yang didirikan di Singapura. Jardine Cycle & Carriage Ltd merupakan entitas anak dari Jardine Matheson Holdings Ltd, perusahaan yang didirikan di Bermuda. Saham publik sebesar 59,8%.

ASII bergerak di bidang perdagangan umum, perindustrian, jasa pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan dan jasa konsultasi. Ruang lingkup kegiatan utama Astra bersama anak usahanya meliputi perakitan dan penyaluran mobil (Toyota, Daihatsu, Izusu, UD Trucks, Peugeot dan BMW), sepeda motor (Honda) berikut suku cadangnya, penjualan dan penyewaan alat berat, pertambangan dan jasa terkait, pengembangan perkebunan, jasa keuangan, infrastruktur dan teknologi informasi.

Astra memiliki anak usaha yang juga tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), antara lain: Astra Agro Lestari Tbk (AALI), Astra Graphia Tbk (ASGR), Astra Otoparts Tbk (AUTO) dan United Tractors Tbk (UNTR). Selain itu, Astra juga memiliki satu perusahaan asosiasi yang juga tercatat di BEI, yaitu Bank Permata Tbk (BNLI).

Pada tahun 1990, ASII memperoleh Pernyataan efektif BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ASII (IPO) kepada masyarakat sebanyak 30.000.000 saham dengan nominal Rp1.000 per saham, dengan Harga Penawaran Perdana Rp14.850 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 04 April 1990.

Dalam setahun terakhir, harga tertinggi saham ASII di Rp9.350 per saham pada penutupan 21 Januari 2019. Sedangkan harga terendah di Rp6.425 per saham pada penutupan 30 September 2019. [nes]