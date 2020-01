Bursa Saham Asia Bergerak Naik

INILAHCOM, Shanghai - Pasar saham di Asia naik pada hari Jumat, karena rilis angka produk domestik bruto (PDB) China menunjukkan pertumbuhan sesuai dengan ekspektasi analis.

Pasar China naik mengikuti rilis angka-angka itu. Komposit Shanghai naik 0,47%, sedangkan komposit Shenzhen naik 0,22%. Komponen Shenzhen naik 0,48%. Indeks Hang Seng di bursa Hong Kong melonjak 0,54%.

Angka PDB China yang masuk pada hari Jumat sebagian besar memenuhi harapan analis. Ini mengumumkan ekonominya tumbuh 6,1% pada 2019, memenuhi harapan bahkan di tengah perselisihan perdagangan dengan AS. PDB-nya tumbuh 6,0% per tahun pada kuartal keempat 2019.

Itu tidak berubah dari laju pada kuartal ketiga, yang diyakini sebagai kenaikan PDB paling lambat dalam setidaknya 27 tahun.

Pertumbuhan China telah dilanda perselisihan perdagangan dengan AS, di antara faktor-faktor lain. Namun kedua raksasa menandatangani kesepakatan "fase satu" Kamis pekan ini. Isinya mencakup beberapa keringanan tarif seperti mengutip cnbc.com.

Data awal pekan ini juga menunjukkan bahwa ekspor negara itu naik untuk pertama kalinya dalam lima bulan pada bulan Desember, dan impornya melampaui perkiraan.

Menyusul rilis data PDB, yuan Tiongkok, yang telah menguat di tengah optimisme perdagangan, semakin menguat. Yuan lepas pantai diperdagangkan pada 6,8686, dibandingkan dengan 6,8751 yang terlihat sebelumnya. Yuan darat terakhir di 6,8669, versus 6,8748 yang terlihat pada hari sebelumnya.

Vishnu Varathan, kepala ekonomi dan strategi di Mizuho Bank, menulis dalam sebuah catatan sebelum rilis data pertumbuhan China bahwa gencatan senjata perdagangannya dengan AS tidak akan menjadi obat penyembuh bagi ekonomi Asia.

"Karena gencatan senjata perdagangan AS-Cina di Q4 membantu menghambat aktivitas industri dan pertumbuhan, mungkin tergoda untuk berargumen bahwa kesepakatan 'Fase-1' akan memicu rebound pada 2020," tambahnya.

Tetapi, Varathan menunjukkan: "Meskipun ada bantuan dari kesepakatan perdagangan parsial, kenyataannya adalah bahwa tarif yang ditarik kembali hanya merupakan ~ 10% dari tarif yang diberlakukan pada tahun 2019. Yang terpenting, perlambatan struktural di Tiongkok, yang mendahului Konflik perdagangan AS-Cina, sementara diringankan sama sekali tidak dihilangkan oleh kesepakatan perdagangan AS-Cina. "

Pasar Asia lainnya

Indeks ASX 200 Australia melonjak 0,55%, karena penambang utama naik. Rio Tinto melonjak sekitar 1,75%, Fortescue Metals melonjak 2,73%. Grup BHP naik sekitar 1,12%.

Nikkei 225 Jepang naik 0,38%, dengan sebagian besar sektor naik. Topix naik 0,29%. Kospi Korea Selatan datar setelah melompat lebih awal di pagi hari.

Bank of Korea pada hari Jumat mempertahankan suku bunga acuan stabil di 1,25%, seperti yang diharapkan. Itu mengikuti dua pemotongan tahun lalu. Indeks MSCI untuk saham Asia Pasifik di luar Jepang naik tipis di pagi hari.

Sementara itu, saham AS naik ke tertinggi baru lagi dengan sentimen terangkat setelah awal yang solid untuk musim pendapatan, serta data ekonomi yang kuat.

Klaim pengangguran mingguan secara tak terduga turun 10.000 menjadi 204.000 - lebih rendah dari 216.000 yang diperkirakan oleh para ekonom yang disurvei oleh Reuters. Selain itu, penjualan ritel naik 0,3% di bulan Desember, sesuai harapan.

Mata uang

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, terakhir di 97,320, naik dari penutupan sebelumnya di 97,298.

Safe-haven yen Jepang berada di 110,16, melemah dari level 109 untuk sebagian besar pada pekan ini.

Dolar Australia juga turun kembali ke $ 0,6884, dari level 0,69 sebelumnya.

Harga minyak sedikit berubah pada pagi hari jam perdagangan Asia pada hari Jumat. Minyak mentah berjangka AS diperdagangkan flat menjadi US$58,53 per barel, dan minyak mentah Brent turun menjadi US$64,59 per barel.