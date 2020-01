Harga Minyak Mentah Naik 1% Lebih

INILAHCOM, New York - Harga minyak berjangka naik lebih dari 1% pada hari Kamis (16/1/2020), karena kemajuan pada kesepakatan perdagangan utama lainnya memberi optimisme bahwa permintaan energi akan tumbuh pada tahun 2020.

Senat AS menyetujui pembenahan Perjanjian Perdagangan Bebas AS-Meksiko-Kanada sehari setelah penandatanganan perjanjian perdagangan Fase 1 antara AS dan China.

Minyak mentah Brent naik 95 sen menjadi US$64,95 per barel, dan minyak mentah West Texas Intermediate AS naik 1,2%, atau 71 sen, menjadi menetap di US$58,52 per barel.

Senat AS pada hari Kamis menyetujui pembenahan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara berusia 26 tahun. Sehari sebelumnya, para pemimpin AS dan Cina menandatangani perjanjian perdagangan Fase 1 yang menyerukan importir terbesar dunia untuk membeli lebih dari $ 50 miliar minyak AS, gas alam cair, dan produk energi lainnya selama dua tahun.

Namun, para analis memperingatkan bahwa China mungkin berjuang untuk memenuhi target dan mengatakan harga minyak bisa berubah hingga rincian lebih lanjut muncul.

Sumber perdagangan mengatakan, pembelian produk energi AS di AS meningkat tajam sebagai bagian dari China-AS. kesepakatan perdagangan akan mengguncang aliran perdagangan minyak mentah global jika pasokan Amerika menekan saingannya keluar dari pasar impor minyak utama.

"Kami memiliki kesepakatan perdagangan AS-China kemarin - ditandatangani dan disegel. Dan sekarang Anda mendapat perdagangan AS-Meksiko melalui senat. Jadi saya pikir optimisme seputar permintaan meningkat secara eksponensial sekarang," kata Phil Flynn, seorang analis di Price Futures Group di Chicago seperti mengutip cnbc.com.

Flynn juga mengutip laporan dari Federal Reserve Bank of Philadelphia yang menunjukkan aktivitas manufaktur di wilayah Atlantik Tengah A. rebound pada Januari ke level tertinggi dalam delapan bulan.

Kenaikan harga ditutup sebelumnya karena Badan Energi Internasional (IEA) mengatakan pihaknya memperkirakan produksi minyak melebihi permintaan minyak mentah dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC), bahkan jika anggota mematuhi sepenuhnya pakta dengan Rusia dan non-OPEC lainnya atau sekutu untuk mengekang output.

Laporan itu juga mengatakan melonjaknya produksi minyak dari negara-negara non-OPEC yang dipimpin oleh Amerika Serikat bersama dengan stok global yang melimpah akan membantu guncangan politik cuaca pasar seperti kebuntuan AS-Iran.

UBS mengatakan dalam sebuah catatan "asalkan ketegangan Timur Tengah tidak meningkat dan menyebabkan gangguan produksi, Brent harus turun ke bagian bawah kisaran perdagangan US$60-US$65 per barel di 1H20 sebelum pulih kembali ke puncaknya pada paruh kedua tahun ini".