Harga Minyak Mentah Tertekan Data Stok AS

INILAHCOM, New York - Harga minyak berjangka pada penutupan hari Rabu (15/1/2020) turun setelah laporan AS menunjukkan peningkatan besar dalam bensin dan persediaan sulingan dan karena produksi minyak mentah naik ke rekor baru.

Harga juga berada di bawah tekanan dari sebuah laporan OPEC yang mengatakan kelompok produsen mengharapkan permintaan yang lebih rendah untuk minyaknya pada tahun 2020. Bahkan ketika permintaan global naik.

Alasannya, karena produsen saingan meraih pangsa pasar dan Amerika Serikat tampaknya akan mencatat rekor produksi lain.

Stok bensin AS pekan lalu naik ke level tertinggi sejak Februari, sementara persediaan sulingan melonjak ke level tertinggi sejak September 2017, menurut Administrasi Informasi Energi AS (EIA).

Laporan EIA juga menunjukkan produksi minyak mentah untuk pekan yang berakhir 10 Januari naik menjadi 13 juta barel per hari (bph).

Brent futures turun 49 sen, atau 0,8%, untuk menetap di US$64,00 per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate AS turun 42 sen, atau 0,7%, menjadi menetap di US$57,81 per barel.

Di awal sesi, WTI diperdagangkan di level terendah sejak 4 Desember, sementara minyak mentah Brent berada di level terendah sejak 11 Desember.

"Produk-produk pada dasarnya memalu pasar. Anda juga memiliki rekor sepanjang masa dalam produksi dalam negeri, jadi itu juga merupakan titik data negatif," kata Bob Yawger, direktur masa depan energi di Mizuho di New York seperti mengutip cnbc.com.

Bahan bakar bensin dan sulingan menaungi persediaan minyak mentah yang jauh lebih besar dari perkiraan.

Persediaan minyak mentah turun 2,5 juta barel pekan lalu, dibandingkan dengan penurunan 474.000 barel yang diperkirakan para analis dalam jajak pendapat Reuters. Itu juga kontras dengan data dari American Petroleum Institute Selasa malam yang menunjukkan kenaikan 1,1 juta barel.

Sebelumnya pada hari itu, harga diperdagangkan sedikit lebih rendah karena kekhawatiran kesepakatan perdagangan AS-China Tahap 1 mungkin tidak memberikan banyak dorongan permintaan dan setelah laporan OPEC menunjuk pada pasokan yang lebih tinggi dari negara-negara di luar kelompok produsen.

Amerika Serikat akan mempertahankan tarif barang-barang Tiongkok sampai selesainya tahap kedua dari perjanjian perdagangan AS-China, Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan pada hari Selasa, sehari sebelum kedua belah pihak menandatangani kesepakatan sementara.

Trump dijadwalkan untuk menandatangani perjanjian perdagangan Fase 1 dengan Wakil Perdana Menteri China Liu He di Gedung Putih pada hari Rabu pukul 11:30 pagi. Perjanjian itu diharapkan mencakup ketentuan bagi China untuk membeli hingga $ 50 miliar lebih dalam pasokan energi AS.

Kedua tolok ukur itu juga turun pada hari sebelumnya karena laporan dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak yang mengatakan kelompok produsen mengharapkan permintaan yang lebih rendah untuk minyaknya pada tahun 2020 bahkan ketika permintaan global meningkat, karena produsen saingan meraih pangsa pasar. Output di Amerika Serikat diperkirakan akan menyentuh rekor lain pada tahun 2020.

"Berlanjutnya kebijakan moneter akomodatif, ditambah dengan peningkatan di pasar keuangan, dapat memberikan dukungan lebih lanjut untuk peningkatan berkelanjutan dalam pasokan non-OPEC," kata OPEC.

OPEC dan beberapa sekutu non-OPEC seperti Rusia telah menghentikan produksi untuk mencegah kelebihan minyak dan mendukung harga minyak di atas $ 60 per barel. Kesepakatan mereka saat ini berakhir pada bulan Maret.

"Kolaborasi antara OPEC dan negara-negara non-OPEC tetap penting dalam menjaga stabilitas di pasar minyak," kata OPEC.