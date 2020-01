Bursa Saham Asia Jatuh Ragukan Pakta Fase I

INILAHCOM, Tokyo - Pasar saham Asia jatuh pada perdagangan Rabu sore (15/1/2020), karena kilau dari kesepakatan perdagangan "fase satu" antara AS dan China memudar dan realitas jalan panjang di depan membayang.

Pejabat AS dan Cina dijadwalkan menandatangani perjanjian Rabu di Washington. Rincian yang tepat - seperti potensi reformasi ekonomi oleh China dan pengurangan tarif oleh AS belum dirilis, tetapi diperkirakan akan diumumkan kemudian.

Tetapi meskipun ada kemajuan, para ahli mengatakan resolusi untuk masalah-masalah utama akan membutuhkan negosiasi bertahun-tahun.

"Penandatanganan perjanjian Fase 1 akan mewakili sambutan, bahkan jika sedikit, de-eskalasi permusuhan perdagangan antara China dan AS," kata Eswar Prasad kepada Associated Press seperti mengutip marketwatch.com.

Tapi itu hampir tidak membahas dengan cara apa pun sumber mendasar dari ketegangan perdagangan dan ekonomi antara kedua belah pihak, yang akan terus membusuk."

Stephen Innes, kepala strategi pasar Asia dengan AxiTrader, setuju, dalam sebuah catatan. "Beberapa udara telah keluar dari balon partai kesepakatan perdagangan karena pasar berputar ke yang tidak diketahui di sekitar komponen fase dua," tulisnya.

Salah satu masalah itu adalah Huawei Technologies Co., raksasa peralatan telekomunikasi China. Wall Street Journal melaporkan Selasa bahwa AS sedang berusaha memperketat peraturan terhadap Huawei, dan beberapa di Kongres dilaporkan menyerukan rencana US$1 miliar untuk mensubsidi perusahaan-perusahaan AS untuk membantu mereka bersaing lebih baik dengan Huawei dan perusahaan China lainnya yang mengembangkan teknologi 5G.

Nikkei NIK di bursa Jepang, -0,47% turun 0,4% dan dari bursa Hong Kong, indeks Hang Seng Index HSI, -0,63% turun 0,8%. Shanghai Composite SHCOMP, -0,53% turun 0,7%, sementara Shenzhen Composite 399106, -0,46% turun 0,6%.

Indeks Kospi 180721 di bursa Korea Selatan, -0,47% turun 0,4%. Sedangkan indeks benchmark di Taiwan Y9999, -0,72%, STI Singapura, -0,30%, Malaysia FBMKLCI, -0,25% dan JAKIDX Indonesia, -0,38% ditolak. Indeks ASX 200 XJO Australia, + 0,47% melawan tren, naik 0,4%.

Di antara saham individu, SoftBank 9984, -1,53% turun di perdagangan Tokyo, seperti halnya Mazda 7261, -0,83% dan Sony 6758, -1,84%. Di Hong Kong, pengolah makanan WH Group 288, -2,19% jatuh, bersama dengan Sunny Optical 2382, -1,48% dan perusahaan minyak CNOOC 883, -2,07%.

Samsung 005930, -1,50% menurun di Korea Selatan, sementara Beach Energy BPT, + 2,57% melonjak di Australia.