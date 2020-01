Harga Minyak Mentah Bisa Bangkit

INILAHCOM, New York - Harga minyak naik pada hari Selasa (14/1/2020) setelah lima hari penurunan karena Amerika Serikat dan China bersiap untuk menandatangani kesepakatan perdagangan awal dan saat ketegangan Timur Tengah mereda.

Minyak mentah Brent naik 31 sen, atau 0,5%, diperdagangkan pada US$64,51 per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS naik 15 sen atau 0,3% menjadi US$58,23 per barel.

Itu menempatkan futures bulan depan WTI di jalur untuk ditutup di bawah bulan kedua untuk pertama kalinya sejak 19 November, yang dikenal dalam industri perdagangan sebagai contango.

Selain itu, minyak juga menemukan dukungan teknis setelah WTI turun ke level terendah lebih dari lima minggu di US$57,72 sebelum memantul dari rata-rata bergerak 200 hari.

Prospek permintaan minyak didukung oleh penandatanganan yang diharapkan dari perjanjian perdagangan Fase 1 AS-China pada hari Rabu, menandai langkah besar dalam mengakhiri perselisihan yang telah memotong pertumbuhan global dan mengurangi permintaan untuk minyak.

"Harga minyak secara sementara rebound setelah kelelahan penjual menendang (in) karena investor menunggu perkembangan selanjutnya di bidang perdagangan dan apakah kita melihat kenaikan yang kuat dengan permintaan global setelah kesepakatan perdagangan fase-satu," Edward Moya, analis pasar senior di OANDA di New York, mengatakan dalam sebuah laporan seperti mengutip cnbc.com.

China telah berjanji untuk membeli lebih dari US$50 miliar pasokan energi dari Amerika Serikat selama dua tahun ke depan, menurut sebuah sumber yang menjelaskan tentang kesepakatan perdagangan.

Meskipun terjadi perselisihan perdagangan, impor minyak mentah China pada 2019 melonjak 9,5% dari tahun sebelumnya. Kinerjanya mencetak rekor untuk tahun ke 17 berturut-turut karena pertumbuhan permintaan dari kilang baru mendorong pembelian oleh importir utama dunia, data menunjukkan.

Namun, keuntungan terbatas karena kekhawatiran tentang kemungkinan gangguan pasokan mereda karena penurunan ketegangan di Timur Tengah.

Penurunan baru-baru ini datang karena investor melepas posisi bullish yang dibangun setelah pembunuhan baru-baru ini dari jenderal senior Iran dalam serangan udara AS yang mengirim harga minyak ke level tertinggi empat bulan awal bulan ini, kata Harry Tchilinguirian, ahli strategi minyak global di BNP Paribas di London.

"Karena ketegangan geopolitik mengambil tempat duduk belakang untuk saat ini, kita mungkin melihat lebih banyak hal yang sama dalam jangka pendek," kata Tchilinguirian kepada Reuters Global Oil Forum.

Menteri energi Arab Saudi, Pangeran Abdulaziz bin Salman, mengatakan negaranya akan bekerja untuk stabilitas pasar minyak di tengah meningkatnya ketegangan AS-Iran.

Dia juga mengatakan masih terlalu dini untuk membicarakan apakah Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, sebuah kelompok yang dikenal sebagai OPEC +, akan melanjutkan pembatasan produksi yang akan berakhir pada bulan Maret.

Secara terpisah, persediaan minyak mentah AS kemungkinan turun 0,8 juta barel pekan lalu, sebuah jajak pendapat pendahuluan menunjukkan pada hari Senin.

Polling itu dilakukan menjelang laporan dari American Petroleum Institute (API), sebuah kelompok industri, pada hari Selasa, dan Administrasi Informasi Energi pada hari Rabu.