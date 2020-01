Bursa Saham AS Ragukan Sikap AS-China

INILAHCOM, New York - Bursa saham AS membukukan penyelesaian beragam pada Selasa (14/1/2020) karena keraguan tentang tingkat pengurangan tarif impor dalam kesepakatan perdagangan dengan China membuat ekuitas mundur dari catatan intraday baru untuk indeks patokan.

Ketiga indeks utama telah reli ke catatan intraday di perdagangan sebelumnya saat musim pendapatan berlangsung.

DowIA Industrial Average DJIA, + 0,11% ditutup naik 32,62 poin, atau 0,1%, pada 28.939,67 sedangkan indeks S&P 500 SPX, -0,15% kehilangan 4,98 poin, atau 0,2% menjadi berakhir pada 3.283,15.

Nasdaq Composite Index COMP, -0,24% berakhir dengan kerugian 22,60 poin, atau 0,2%, pada 9.251,33. Selama sesi, Dow membukukan rekor intraday baru 29.054,16, seperti S&P 500 di 3.294,25 dan Nasdaq di 9298,33.

Sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan AS-Cina, yang diharapkan akan ditandatangani di Washington pada hari Rabu, China akan berjanji untuk membeli US$200 miliar barang-barang AS selama periode dua tahun di empat industri, menurut beberapa laporan, sebagai imbalan atas penurunan Tarif impor AS.

Namun, laporan Bloomberg pada Selasa sore mengatakan tarif impor China yang ada kemungkinan akan tetap berlaku sampai setelah pemilu AS pada bulan November dan pengurangan apa pun akan tergantung pada kepatuhan China terhadap ketentuan perjanjian.

Saham sebelumnya didorong oleh laporan pendapatan yang kuat dari JPMorgan Chase & Co. JPM, + 1,17% dan Citigroup Inc. C, + 1,56%. Chief Executive JPMorgan Chase James Dimon mengutip konsumen AS yang sehat sebagai faktor yang membantunya melampaui perkiraan, bersama dengan stabilisasi pertumbuhan ekonomi dan meredakan ketegangan atas kebijakan perdagangan antara AS dan China.

Namun, menurut FactSet, pendapatan perusahaan indeks S&P 500 keseluruhan diperkirakan telah menurun 2% pada kuartal terakhir seperti mengutip marketwatch.com.

"Saya akan kurang peduli dengan prospek jika kenaikan pasar 2019 berasal dari pendapatan," kata Doug Kass, presiden dari Seabreeze Partners Management. "Itu tidak seperti pada 2013 itu seluruhnya didasarkan pada set ulang penilaian yang lebih tinggi (dari PE 14,5x pada akhir tahun 2018 menjadi sekitar 19,0x pada akhir tahun 2019).

"Pada tahun 2020, kejutannya adalah" gelembung segalanya "(di mana setiap kelas aset naik) ditembus dan gagasan pengembalian pengembalian rata-rata akhirnya muncul (ketika tidak ada yang melihat)," kata Kass, dalam sebuah catatan .

Federasi Nasional Bisnis Independen mengatakan indeks optimisme bisnis kecil turun 2 poin pada Desember menjadi 102,7.

Harga konsumen naik kurang dari yang diharapkan pada bulan Desember, dengan indeks harga konsumen Departemen Tenaga Kerja naik 0,2%. Peningkatan dari tahun ke tahun adalah 2,3%. Harga inti, yang menghapus volatile food dan biaya energi, juga naik 2,3% pada laju tahunan.

Dalam berita kebijakan moneter, Federal Reserve mungkin harus mengambil kembali tiga penurunan suku bunga yang direkayasa tahun lalu jika tren menahan penurunan pertumbuhan, kata Presiden Fed Kansas City Esther George pada hari Selasa.

JPMorgan dan Citigroup melampaui ekspektasi Wall Street untuk laba dan penjualan dan saham masing-masing naik 1,2% dan 1,6% pada Selasa sore. Wells Fargo & Co. WFC, -5,39%, bagaimanapun, melewatkan perkiraan konsensus untuk laba dan pendapatan, dengan kinerja terseret sebagian oleh biaya litigasi, mengirimkan saham 5,4% lebih rendah.

Saham Tesla Inc. TSLA, + 2,49% naik 2,5% pada hari Selasa, mencetak rekor tertinggi setelah Emmanuel Rosner dari Deutsche Bank menaikkan target harganya di bursa, yang terbaru dalam serangkaian analis untuk melakukannya. Tesla telah melonjak sekitar 29% pada Januari, menetapkan lima rekor ditutup.

Boeing Inc. BA, + 0,65% saham naik 0,7% meskipun pembuat pesawat mengatakan pada tahun 2019 itu memberikan setengah dari pesawat komersial yang dikirimkannya tahun sebelumnya dan American Airlines AAL, + 0,51% mendorong kembali timeline-nya ketika mungkin menerbangkan Boeing 737 Max lagi.

FedEx FDX, + 1,79% naik 1,8% setelah Amazon mengatakan penjual di platform dapat mulai menggunakan pengiriman darat FedEx setelah lagi setelah menghentikan sementara akses ke layanan FedEx selama musim belanja liburan.

Imbal hasil AS tergelincir pada hari Selasa setelah pembacaan yang tenang pada inflasi harga konsumen. Hasil pada catatan 10-tahun AS TMUBMUSD10Y, -1,98% turun 2,9 basis poin menjadi 1,817%.

Minyak berjangka menetap lebih tinggi menghentikan penurunan beruntun lima hari yang menyeret benchmark AS ke level terendah sejak awal Desember. Minyak mentah West Texas Intermediate untuk pengiriman Februari CLG20, -0,10% naik 15 sen, atau 0,3% menjadi US$58,23 per barel.

Harga emas pada hari Selasa berakhir lebih rendah, menderita kerugian keempat dalam lima sesi, karena laporan optimis dari bank-bank AS, meredam tanda-tanda inflasi dan melanjutkan kemajuan menuju pakta perdagangan Tiongkok-Amerika menumpulkan permintaan untuk aset terkait surga.

Kontrak harga emas untuk pengiriman Februari, GCG20, + 0,19% pada Comex kehilangan US$6, atau 0,4%, menjadi US$1.544,60 per ounce.

Saham Eropa pada Selasa beringsut lebih tinggi. Setelah kehilangan selama dua sesi berturut-turut, Stoxx Europe 600 SXXP, + 0,29% naik 0,3% menjadi 419,59, tidak jauh dari rekor penutupan 419,74 yang dicapai pada 27 Desember.

Di Asia, Nikkei NIK di bursa Jepang, + 0,73% naik 0,7% karena pedagang kembali dari liburan Senin. HSI Hang Seng Index di bursa Hong Kong, -0,24% tergelincir 0,2%. Sedangkan CSI Cina 300 000300, -0,34% indeks tergelincir 0,3%.