Bursa Saham Asia Berakhir Variatif

INILAHCOM, Tokyo - Pasar saham Asia bervariasi pada penutupan perdagangan Selasa (14/1/2020), setelah AS mengatakan China tidak lagi menjadi manipulator mata uang sebelum penandatanganan perjanjian perdagangan "fase satu" pekan ini.

Departemen Keuangan AS mengubah keputusan yang dibuat tahun lalu, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya "telah menentukan bahwa Tiongkok tidak boleh lagi ditunjuk sebagai manipulator mata uang saat ini."

AS dan China diperkirakan akan menandatangani kesepakatan perdagangan "fase satu" pada hari Rabu di Washington, yang menurut Departemen Keuangan akan mencakup komitmen yang dapat ditegakkan oleh China untuk menahan diri dari devaluasi mata uang dan tidak menargetkan nilai tukarnya untuk tujuan kompetitif.

"Nafsu makan investor yang tak terpadamkan untuk saham berada di hyperdrive, dipicu oleh pencairan lebih lanjut dalam ketegangan perdagangan AS-China," Stephen Innes, kepala strategi pasar Asia untuk AxiTrader, menulis dalam sebuah catatan seperti mengutip marketwatch.com.

Nikkei NIK Jepang, + 0,73% naik 0,7% karena para pedagang kembali dari liburan Senin. Indeks Hang Seng Hong Kong HSI, -0,24% menyerah kenaikan awal dan terakhir turun sekitar 0,2%.

Sedangkan Shanghai Composite SHCOMP, -0,28% adalah tentang datar dan Shenzhen Composite 399106, -0,23% turun sedikit setelah data menunjukkan ekspor Cina naik 5% pada 2019 karena persyaratan yuan, pertumbuhan paling lambat dalam tiga tahun.

Indeks Kospi 180721 di bursa Korea Selatan, + 0,43% naik 0,4%. Sedangkan indeks benchmark di Taiwan Y9999, + 0,55%, STI Singapura, + 0,60%, Malaysia FBMKLCI, -0,26% dan JAKIDX Indonesia, + 0,46% sebagian besar positif. Untuk indeks ASX 200 XJO Australia, + 0,85% naik 0,7%.

Di antara saham individu, Sony 6758, + 2,46% Fast Retailing 9983, + 2,18% dan SoftBank 9984, + 3,51% naik di perdagangan Tokyo. Sementara Nissan 7201, -2,97% tenggelam. Di Hong Kong, saham operator kasino Galaxy Entertainment 27, + 2,29% dan Sands China 1928, + 3,14% naik.

Sedangkan AAC 2018, -4,44% dan Geely Automobile 175, -1,84% jatuh. LG Electronics 066570, + 2,55% dan SK Hynix 000660, + 0,00% maju di Korea Selatan. Saham Taiwan Semiconductor 2330, + 1,32% naik di Taiwan. BPT Beach Energy, + 1,87% dan Rio Tinto RIO, + 1,85% naik di Australia.

Pada hari Senin, indeks S&P 500 SPX, + 0,70% naik 22,78 poin, atau 0,7% menjadi 3.288,13. Nasdaq komposit COMP, + 1,04% naik 95,07 poin, atau 1%, menjadi 9.273,93, dan DowIA Industrial Average DJIA, + 0,29% naik 83,28 poin, atau 0,3% menjadi 28.907,05.

Minyak mentah patokan CLG20, + 0,12% naik 13 sen menjadi US$58,21 per barel, setelah turun 96 sen menjadi US$58,08 per barel pada hari Senin. Minyak mentah brent, BRNH20, + 0,26%, standar internasional, naik 19 sen menjadi US$64,39 per barel.

Dolar USDJPY, + 0,07% naik menjadi 110,09 yen Jepang dari 109,89 yen pada Senin.