Bursa Saham Asia Tunggu Kepastian 15 Januari

INILAHCOM, Tokyo - Pasar saham Asia beragam dalam perdagangan yang tenang pada penutupan Senin (13/1/2020), menjelang penandatanganan kesepakatan perdagangan "fase satu" antara AS dan China akhir pekan ini.

Dua kekuatan ekonomi terbesar dunia dijadwalkan untuk menandatangani kesepakatan fase-pertama Rabu di Washington, dengan China dilaporkan setuju untuk membeli lebih banyak produk pertanian AS dan melaksanakan reformasi ekonomi, dan beberapa keringanan tarif datang dari AS.

The Wall Street Journal melaporkan Sabtu bahwa AS dan Cina juga telah sepakat untuk mengadakan perundingan setengah tahunan untuk membahas dan menyelesaikan pokok-pokok perselisihan.

"Tidak mungkin akan ada tingkat kegembiraan yang luar biasa di pasar karena perjanjian telah telegraf secara luas, meskipun Presiden Trump kemungkinan akan mengemukakan kesepakatan dengan banyak keriuhan," tulis Stephen Innes, kepala strategi pasar Asia untuk AxiTrader, seperti mengutip marketwatch.com.

"Jika kesepakatan tersebut memberikan komitmen dari China untuk meningkatkan produk pertanian dan menguraikan mekanisme penegakan yang dapat diandalkan, pasar akan berjalan dengan riang di sepanjang jalan."

HSI Hang Seng Index Hong Kong, + 1,09% naik 0,8%, sedangkan Shanghai Composite SHCOMP, + 0,72% hampir datar dan Shenzhen Composite 399106, + 1,33% naik 0,7%. Bursa Korea Selatan dengan indeks Kospi 180721, + 1,04% naik 0,6%.

Sementara indeks benchmark di Taiwan Y9999, + 0,74%, SIngapore STI, -0,02% dan Indonesia JAKIDX, + 0,09% dicampur. Indeks ASX 200 XJO Australia, -0,37% turun 0,5%. Nikkei Jepang ditutup untuk liburan.

Di antara saham individu, pembuat komponen Apple Sunny Optical 2382, + 2,39% dan AAC 2018, + 1,50% naik di perdagangan Hong Kong, bersama dengan Sun Hung Kai Properties 16, + 2,35% dan Bank of China 3988, + 1,52%.

Hyundai Motor 005380, + 1,32% naik di Korea Selatan, sementara BHP BHP, -0,93% dan Oil Search OSH, -1,89% jatuh di Australia.

Saham berakhir lebih rendah pada hari Jumat, setelah Dow secara singkat mencapai puncak 29.000, dengan euforia investor atas rekor tertinggi baru-baru ini dikempiskan oleh data yang menunjukkan pekerjaan AS yang lebih lambat dari yang diperkirakan dan pertumbuhan upah pada bulan Desember.

Indeks S&P 500 SPX, -0,29% turun 0,3% menjadi 3.265,35 dari rekor yang ditetapkan Kamis. The Dow Jones Industrial Average DJIA, -0,46% sempat melampaui level 29.000 untuk pertama kalinya tetapi berakhir turun 0,5%. Nasdaq komposit COMP, -0,27% turun 0,3%, menjadi 9.178,86.

Minyak mentah AS Benchmark CLG20, + 0,15% naik 1 sen menjadi US$59,05 per barel dalam perdagangan elektronik di New York Mercantile Exchange. Kontrak kehilangan 52 sen pada hari Jumat menjadi ditutup pada US$59,04. Minyak mentah Brent BRNH20, + 0,06%, yang digunakan untuk menentukan harga minyak internasional, turun 6 sen menjadi US$64,92 per barel di London. Itu menurun 39 sen sesi sebelumnya menjadi US$64,98.

Dolar USDJPY, + 0,16% naik menjadi 109,62 yen dari 109,46 yen pada Jumat.