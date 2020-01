Inilah Sang Pahlawan Bagi Warren Buffett

INILAHCOM, New York - Selain diakui sebagai salah satu investor paling sukses sepanjang masa, Warren Buffett juga dihormati karena kebijaksanaannya yang tak ternilai.

Tetapi bagaimana Oracle of Omaha mendapatkan pengetahuan yang membawanya ke prestasi luar biasa seperti itu?

Dalam esainya untuk buku saya, "Getting There: A Book of Mentor" (di mana 30 pemimpin berpengaruh berbagi rahasia mereka untuk menavigasi jalan menuju kesuksesan bergerigi), CEO Berkshire Hathaway mengungkapkan bahwa ia mewarisi banyak wawasannya dari segelintir orang. orang-orang, yang dia sebut sebagai "pahlawannya".

Salah satu pahlawan itu adalah Tom Murphy, seorang eksekutif media dan mantan CEO Capital Cities / ABC Inc. Buffett menggambarkan Murphy sebagai orang bisnis yang sangat pemarah dan mampu: "Dia tidak perlu berteriak, menjerit, atau semacamnya." Dia melakukan semuanya dengan sangat santai."

Lebih dari 40 tahun yang lalu, tulis Buffett, Murphy mengajarinya sebuah pelajaran yang "sangat diperlukan" tentang pentingnya mengenali dan mengendalikan emosi Anda seperti mengutip cnbc.com.

"Dia berkata, 'Warren, kamu selalu bisa memberitahu seseorang untuk pergi ke neraka besok,'" kenang Buffett. "Itu adalah salah satu nasihat terbaik yang pernah saya terima."

Maksud Murphy adalah bahwa, seringkali, dalam situasi yang memanas, hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah menahan lidah Anda. Jika Anda kehilangan kesabaran, kemungkinan besar Anda akan melakukan sesuatu yang mungkin Anda sesali nanti.

Dan begitu itu di luar sana (terutama di dunia teknologi saat ini, di mana apa pun yang Anda katakan dapat menjadi viral), Anda tidak dapat membawanya kembali.

"Ini cara yang mudah untuk menggambarkannya," lanjut Buffett. "Kamu belum melewatkan kesempatan. Lupakan saja selama sehari. Jika kamu merasakan hal yang sama besok, beri tahu mereka, tapi jangan menyembur di saat marah!"

Mempelajari cara menangani emosi dengan anggun memang tidak mudah, tetapi perlu dilakukan praktik; membiarkan mereka menjadi liar dapat menyebabkan Anda membuat keputusan yang buruk dan bahkan merusak reputasi Anda.

Menurut Richard Orb-Austin, seorang psikolog dan konsultan kepemimpinan, Anda dapat memperkuat disiplin emosional Anda dengan menggunakan "teknik seperti meditasi, perhatian, dan pernapasan."

Berkomitmen pada praktik-praktik ini dapat "membantu mengelola emosi yang sulit, ketika kita berada dalam situasi yang dapat memicu mereka," tambahnya.



Anda belum melewatkan kesempatan. Lupakan saja selama sehari. Jika Anda merasakan hal yang sama besok, beri tahu mereka, tetapi jangan menyembur saat marah!"

Penting untuk dicatat bahwa Buffett tidak menasihati orang untuk tidak menjadi emosional. Alih-alih, ia menekankan manfaat dari mengakui, memeriksa, dan memahami emosi Anda.

Dengan melakukan itu, Anda menciptakan lebih banyak waktu dan ruang untuk kejelasan, yang kemudian akan memungkinkan Anda untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana.

Nasihat Murphy sangat terkait dengan konsep kecerdasan emosional. Seseorang yang cerdas secara emosional memiliki keterampilan kesadaran diri dan kesadaran sosial, keduanya penting untuk mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang baik, berkomunikasi dengan jelas, mengelola konflik dan mencapai kesuksesan.

Buffett tahu ini dengan baik. Seperti yang dikatakan Pauline Yan, manajer portofolio yang mengelola blog keuangan pribadi, dalam sebuah wawancara dengan CNBC baru-baru ini, Buffett adalah investor hebat karena dia tidak hanya sadar akan emosinya sendiri, tetapi dia juga dapat menangkap emosi. isyarat orang lain.

Itu adalah salah satu nasihat terbaik yang pernah saya terima.

"[Buffett] mengakui bahwa emosi menjalankan permainan, dan dia menggunakan wawasannya tentang apa yang dirasakan populasi massa untuk membuat keputusan investasi yang bijak," jelas Yan.

Garis bawah? Dengan mempraktikkan disiplin emosional, Anda akan jauh lebih siap untuk membuka kunci hasil yang ingin Anda capai dalam hidup.

Gillian Zoe Segal adalah penulis "Getting There: A Book of Mentors dan" New York Characters.

"Dia menerima gelar BA dari University of Michigan dan gelar sarjana hukum dari Sekolah Hukum Benjamin N. Cardozo. Gillian tinggal di New York City, ikuti dia di Twitter.