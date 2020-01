Harga Emas Berjangka Bisa Naik Tipis

INILAHCOM, New York - Emas naik tipis pada hari Jumat (10/1/2020), dibantu oleh data nonfarm payroll AS yang mengecewakan. Tetapi meredakan ketegangan di Timur Tengah yang mendorong minat terhadap aset berisiko membuat kenaikan emas batangan tetap terkendali.

Data dari Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan pertumbuhan pekerjaan melambat lebih dari yang diharapkan pada bulan Desember.

Spot gold naik 0,44% pada US$1.559,11 per ounce. Emas berjangka AS naik 0,34% pada US$1.559,5 per ounce.

"Menjelang akhir pekan, orang-orang tidak benar-benar menjual emas di sini tetapi tidak ada banyak tekanan beli juga. Mereka hanya menunggu untuk melihat apa yang terjadi dengan emas dan di Timur Tengah sebelum memutuskan langkah selanjutnya," kata Fawad Razaqzada, analis pasar dengan Forex.com.

Harga emas sejauh ini turun hampir 4% dari level tertinggi tujuh tahun mendekati $ 1.610,90 yang dicapai pada hari Rabu karena ketegangan tentang konflik yang lebih luas di Timur Tengah mereda.

Saham global juga mencetak rekor tertinggi baru, didorong oleh pencairan ketegangan AS-Iran. DPR AS pada hari Kamis mengeluarkan resolusi untuk menghentikan Presiden AS Donald Trump dari aksi militer lebih lanjut terhadap Iran.

"Semua orang yang ingin panjang cukup lama pada saat ini dan itu akan mengambil perubahan dalam situasi mendasar untuk meyakinkan para pedagang untuk mengambil posisi yang lebih besar," kata Ryan McKay, ahli strategi komoditas di TD Securities seperti mengutip cnbc.com.

Menambah tekanan pada aset safe-haven adalah penguatan dolar yang ditetapkan untuk membukukan minggu terbaiknya dalam dua bulan. Indikasi sentimen, kepemilikan dari dana yang diperdagangkan di bursa yang didukung emas terbesar di dunia, SPDR Gold Trust, jatuh untuk sesi kedua berturut-turut pada hari Kamis.

Level US$1.555 sangat penting, kata Razaqzada, menambahkan, "jika kita menutup di bawah US$1.555 hari ini maka kita akan melihat beberapa kelemahan lebih lanjut minggu depan, mungkin menuju US$1.515. Tetapi jika kita pergi di atas US$1.555 dan bertahan di sana, itu mungkin akan mengembalikan pembeli bullish jangka pendek. "

Di tempat lain, paladium naik 0,5% pada US$2.117,32 per ons, setelah mencapai rekor tertinggi US$2.149,50 pada sesi sebelumnya pada kendala pasokan. Logam ini masih di jalur untuk kenaikan mingguan terbesar sejak pertengahan Juni, naik hampir 7% sejauh ini.