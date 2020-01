Bursa Saham AS Berpotensi Cetak Rekor Lagi

INILAHCOM, New York - Indeks saham berjangka AS ditetapkan untuk dibuka bisa menuju level rekor baru lagi pada perdagangan Jumat (10/1/2020) karena investor menunggu rilis laporan pekerjaan AS terbaru.

Sekitar 6:50 ET, berjangka Dow Jones Industrial Average naik 65 poin, menunjukkan kenaikan 73 poin pada pembukaan. Untuk 30 saham penghuni Dow akan dibuka di atas 29.000 untuk pertama kalinya. S&P 500 dan Nasdaq 100 futures juga menunjukkan keuntungan kuat di pembukaan.

Departemen Tenaga Kerja dijadwalkan untuk merilis data ketenagakerjaan Desember pada pukul 8:30 ET. Ekonom yang disurvei oleh Dow Jones memperkirakan ekonomi AS akan menambah 160.000 pekerjaan pada Desember.

Laporan hari Jumat akan mengikuti rilis awal di minggu ini dari data payroll pribadi yang kuat dari ADP dan Moody's Analytics. Angka-angka menunjukkan gaji swasta AS meningkat sebesar 202.000 pada bulan Desember, dengan mudah melampaui harapan. Data ADP dan Moody bulanan sering digunakan oleh investor sebagai pratinjau laporan pekerjaan resmi pemerintah.

Saham mencapai rekor tertinggi pada hari Kamis karena ketegangan antara Iran dan AS menurun. Langkah yang lebih tinggi menempatkan rata-rata utama di jalur untuk kenaikan mingguan yang solid setelah minggu perdagangan yang tidak stabil.

Melalui penutupan Kamis, S&P 500 naik 1,2% untuk minggu ini. Dow dan Nasdaq masing-masing naik 1,1% dan 2% dalam periode waktu itu seperti mengutip cnbc.com.

Dow pulih dari penurunan 200 poin pada Senin tetapi kemudian turun lebih dari 100 poin pada Selasa karena investor bergulat dengan ketidakpastian seputar AS dan Iran. Pada hari Rabu, Presiden Donald Trump mengatakan Iran tampaknya "mundur" setelah serangan terhadap pangkalan udara Irak yang menampung pasukan AS. Komentar itu memicu reli bantuan yang dibawa ke sesi Kamis.

Saham juga mendapat dorongan Kamis karena investor optimis tentang penandatanganan kesepakatan perdagangan "Fase Satu" minggu depan antara AS dan China. Kedua negara telah berselisih soal perdagangan selama sekitar dua tahun, ketika Trump pertama kali menerapkan tarif pada panel surya China dan mesin cuci.