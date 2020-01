Bursa Saham Asia Bisa Berakhir Hijau

INILAHCOM, Tokyo - Bursa saham Asia berakhir naik pada Jumat (10/1/2020) karena kekhawatiran surut AS dan Iran mungkin melangkah lebih dekat ke tepi perang, dan indeks AS mencapai rekor.

Patokan Jepang Nikkei 225 NIK, + 0,47% naik 0,2% di perdagangan pagi hari sementara Indeks Hang Seng HSI Hong Kong, + 0,27% naik 0,1%. Shanghai Composite SHCOMP, -0,08% tergelincir 0,3% dan Shenzhen Composite 399106 dengan tutup yang lebih kecil, -0,15% turun 0,2%.

Dari bursa Korea Selatan, indeks Kospi 180721, + 0,91% naik 0,5%, dan indeks benchmark di Taiwan Y9999, + 0,45%. Indeks STI Singapura, + 0,25%, Malaysia FBMKLCI, -0,29% dan Indonesia JAKIDX, + 0,08% naik. Indeks ASX 200 XJO di bursa Australia, + 0,80% naik 0,7% seperti mengutip marketwatch.com.

Di antara saham individu, rantai toko kelontong FamilyMart 8028, + 2,82% naik di perdagangan Tokyo menjelang laporan pendapatan kuartalan Jumat. Pembuat robotika Fanuc 6954, + 2,35% dan Fujifilm 4901, + 2,13% juga naik.

Sementara Fast Retailing 9983, -2,78% jatuh setelah memotong prospeknya karena penjualan yang lebih lambat di toko-toko Uniqlo. Tencent 700, + 2,21% dan Sunny Optical 2382, + 0,71% naik di Hong Kong sementara PetroChina 857, -2,20% dan CNOOC 883, -1,02% turun karena harga minyak melemah kembali.

Saham Hyundai Motor 005380, + 1,79% maju di Korea Selatan, dan Apple AAPL, + 2,12% pembuat komponen Largan Precision 3008, + 4,11% melonjak di Taiwan. Di Australia, Oil Search Ltd. OSH, + 2.06% dan Commonwealth Bank CBA, + 1.24% naik.

Di Wall Street, uang mengalir ke investasi berisiko, seperti saham teknologi, dan keluar dari tempat persembunyian tradisional bagi investor ketika mereka gugup, seperti emas. Ketakutan di pasar saham mengalami penurunan terbesar dalam seminggu.

Saham-saham di bursa AS telah mengalami reli. Kenaikan seiring sikap investor mengambil komentar dari Presiden Donald Trump dan pejabat Iran bahwa tidak ada eskalasi militer yang akan terjadi dalam konflik mereka yang tegang.

Pasar jatuh pada ancaman perang setelah Amerika Serikat membunuh seorang jenderal top Iran dalam serangan drone pekan lalu.

Indeks S&P 500 SPX, + 0,67% naik 21,65 poin, atau 0,7%, menjadi 3.274,70 dan melampaui rekor yang ditetapkan pekan lalu. DowIA Industrial Average DJIA, + 0,74% naik 211,81 poin, atau 0,7%, menjadi 28.956,90, dan Nasdaq composite COMP, + 0,81% naik 74,18, atau 0,8% menjadi 9.203,43. Keduanya juga mencapai rekor.

Berkurangnya kekhawatiran tentang perang AS-Iran menempatkan lebih banyak fokus pasar pada ekonomi, keuntungan perusahaan, dan input lain yang secara langsung memengaruhi harga saham.

"Pasar dalam kondisi yang cukup solid," kata Matt Hanna, manajer portofolio di Summit Global Investments. "Kita bisa melihat beberapa volatilitas di awal tahun 2020" mengikuti jalur usang berombak pertama untuk saham selama tahun pemilihan presiden, "tapi kami tidak melihat segala bentuk resesi di cakrawala."

Di seluruh pasar, kekhawatiran tentang resesi telah memudar sejak tahun lalu karena bank sentral memangkas suku bunga dan mendorong stimulus ke dalam ekonomi global. Amerika Serikat dan Cina juga bergerak ke arah kesepakatan sementara dalam perang dagang mereka.

China mengkonfirmasi pada hari Kamis bahwa utusan utamanya dalam pembicaraan tarif dengan Washington akan berkunjung minggu depan untuk menandatangani kesepakatan perdagangan "Fase 1" mereka.

"Selera risiko terus membaik karena investor menilai ketegangan AS-Iran tidak sepenting yang dipikirkan sambil berfokus pada prospek mendatang termasuk perdagangan AS-Cina dan potensi penggajian yang mengejutkan hingga akhir minggu," kata Jingyi Pan, ahli strategi pasar di IG di Singapura.

Sorotan akan bergerak di sebelah laporan tenaga kerja hari Jumat, dan para ekonom memperkirakan itu akan menunjukkan kepada para majikan menambahkan 160.000 pekerjaan bulan lalu. Mereka juga memperkirakan tingkat pengangguran akan bertahan di level rendah 3,5%.

Angka-angka tersebut adalah kunci karena pasar kerja yang kuat telah menopang perekonomian dan memungkinkan rumah tangga AS untuk terus menghabiskan, bahkan ketika manufaktur melemah karena tarif dan perang perdagangan.

Minyak mentah patokan AS CLG20, -0,25% turun 13 sen menjadi US$59,43 per barel. Itu tergelincir 5 sen menjadi US$59,56 per barel pada Kamis. Minyak mentah Brent, BRNH20, -0,15%, standar internasional, turun 15 sen menjadi US$65,22 per barel.

Dolar USDJPY, + 0,05% naik menjadi 109,53 yen Jepang dari 109,36 yen pada Kamis.