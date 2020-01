Bursa Saham AS Masih Bisa Cetak Rekor Baru Lagi

INILAHCOM, New York - Bursa saham AS menyapu ke rekor tertinggi sekali lagi Kamis (9/1/2020) karena investor fokus pada kemajuan pada pakta perdagangan dengan China yang akan ditandatangani pekan depan dan di tengah meredanya kekhawatiran tentang perang di Timur Tengah.

DowIA Industrial Average DJIA, + 0,74% naik 211,81 poin, atau 0,7%, ditutup pada 28.956,90. Sedangkan indeks S&P 500 SPX, + 0,67% naik 21,65 poin, atau 0,7% menjadi 3.274,70. Nasdaq Composite Index SPX, + 0,67% menambahkan 74,18 poin menjadi berakhir pada 9.203,43, naik 0,8%.

Ketiga tolok ukur menetapkan intraday baru dan penutupan tertinggi, dengan Dow mendekati ambang batas psikologis penting 29.000.

Negosiator perdagangan utama China, Wakil Perdana Menteri Liu He, akan memimpin delegasi ke Washington minggu depan untuk menandatangani kesepakatan perdagangan fase-satu, The Wall Street Journal melaporkan Kamis, mengutip Kementerian Perdagangan China.

Negosiasi perdagangan telah menjadi pendorong pergerakan pasar selama lebih dari setahun karena pengenaan tarif impor Presiden Trump telah memperlambat pertumbuhan ekonomi global.

Kemajuan dalam pembicaraan perdagangan China telah membantu, setidaknya untuk sementara, untuk menempatkan ancaman konflik antara Washington dan Teheran sebagai pembakar. Pemicunya setelah Republik Islam Selasa malam meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer AS di Irak sebagai pembalasan atas pembunuhan terhadap salah satu jenderal topnya minggu lalu.

"Kami memiliki beberapa titik data yang telah memberikan kejelasan sedikit lebih banyak, sehingga pada margin investor memiliki beberapa landasan pacu," kata Jack Janasiewicz, manajer portofolio di Natixis Advisors, dalam sebuah wawancara seperti mengutip marketwatch.com.

"Kami telah mendapatkan kesepakatan fase satu yang sepertinya akan ditandatangani minggu depan, angka pertumbuhan global yang baik-baik saja dan bank-bank sentral yang sangat akomodatif di seluruh dunia," yang semuanya membantu mengirim pasar lebih tinggi, katanya.

Selain itu, sentimen investor didukung oleh pernyataan oleh Presiden Donald Trump pada hari Rabu yang menanggapi serangan Iran oleh Iran dengan mengecilkan pentingnya mereka, mengatakan bahwa tidak ada korban AS yang berkelanjutan dan bahwa hanya kerusakan 'minimal' yang dilakukan terhadap fasilitas militer AS di Irak.

Jumlah orang Amerika yang baru mengajukan tunjangan pengangguran selama tujuh hari yang berakhir 4 Januari turun untuk minggu keempat berturut-turut menjadi 214.000.

"Kemunduran dalam survei bisnis di musim semi dan musim panas tidak diikuti oleh kenaikan PHK," kata Ian Shepherdson, kepala ekonom untuk Pantheon Macroeconomics.

"Paling buruk, perekrutan kotor mungkin sedikit menurun, meskipun angka penggajian yang kuat baru-baru ini meragukan bahkan pada gagasan itu. PHK tetap pada level terendah, sebagai bagian dari tenaga kerja, karena data pertama kali dikumpulkan berdasarkan kondisi saat ini pada tahun 1948."

Sementara itu, Wakil Ketua Federal Reserve Richard Clarida mengatakan Kamis bahwa ekonomi berada di tanah yang kokoh. Tetapi menekankan bahwa kebijakan suku bunga Fed dapat diubah pada setiap pertemuan. Secara terpisah, Presiden The Fed New York, John Williams mengatakan bank sentral dunia harus bersiap untuk rentangan panjang suku bunga rendah.

Presiden Fed St Louis James Bullard mengatakan pada hari Kamis bahwa bank sentral memiliki "peluang yang masuk akal" untuk mencapai soft landing bagi ekonomi AS tahun ini, meskipun ada kekhawatiran geopolitik. Dia melihat ketegangan perdagangan berlanjut. Tetapi percaya bisnis telah menemukan cara untuk mengatasi gangguan tersebut.

Apple Inc. AAPL, + 2,12% saham mencapai rekor lain setelah data optimis pada penjualan iPhone Cina. Apple berakhir dengan kenaikan 2,1%.

Uber Technologies Inc. UBER, + 0,12% memperkenalkan perubahan pada layanannya di California, termasuk memberi pengemudi kemampuan untuk menolak perjalanan tanpa penalti, sambil menghilangkan beberapa tarif yang telah ditetapkan untuk pengendara.

Alasannya, karena berusaha untuk membuat kasus yang lebih kuat bahwa pengendaranya adalah kontraktor independen, bukan karyawan. Saham berdetak naik fraksi tengah hari setelah kehilangan posisi sebelumnya.

Saham BA Boeing Co, + 1,50% tetap infocus setelah laporan mengatakan pejabat AS percaya kecelakaan fatal pesawat Boeing 737-800 di Iran awal pekan ini disebabkan oleh rudal Iran, dan bukan karena kesalahan teknis. Saham naik 1,5%, membalikkan sebagian dari penurunan sesi sebelumnya.



Suku bunga obligasi pemerintah terus berdetak lebih rendah, dengan imbal hasil pada surat utang AS 10-tahun TMUBMUSD10Y, -0,82% turun 2 basis poin menjadi 1,85%.

Di pasar komoditas, harga satu barel minyak mentah West Texas Intermediate untuk pengiriman Februari 2020 CLG20, -0,03% berakhir sedikit lebih rendah setelah meluncur 4,9% pada hari Rabu.

Adapun logam mulia, emas berjangka kehilangan tanah, dengan kontrak Februari GCG20, -0,43% menurun US$5,90, atau 0,4% menjadi menetap di US$1.554,30.

Dolar AS naik 0,1%, menurut ICE Dolar AS DXY, + 0,14%, yang melacak unit AS terhadap sekeranjang enam rival utama.

Di Asia semalam, saham menguat. China CSI 300 000300, + 1,27% naik 1,3%. Indeks Nikkei 225 NIK di bursa Jepang, + 2,31% ditambahkan 2,3% dan Indeks Hang Seng HSI di bursa Hong Kong, + 1,68% naik 1,7%.

Saham Eropa lebih tinggi, dengan Stoxx Europe 600 SXXP, + 0,31% ditutup naik 0,3%.