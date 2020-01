PT Mega Properti Habiskan Dana Hasil PUT Rp659,6 M

INILAHCOM, Jakarta - PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP) menghabiskan dana hasil bersih Penawaran Umum Terbatas sebesar Rp659,67 miliar per 31 Desember 2019.

PUT dengan skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) tersebut untuk pembelian tanah dan pembangunan properti logistik. Demikian mengutip keterbukaan informasi di BEI, Kamis (9/1/2020).

PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP) didirikan tanggal 23 Agustus 2010 dan mulai beroperasi komersial pada bulan April 2012.



Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Mega Manunggal Property Tbk, yaitu: PT Mega Mandiri Properti (pengendali) (42,76%), Indies Special Opportunities Pte. Ltd. (15,36%), BNYMSANV RE BNYM Re Buteo Dende Llc (8,90%) dan Best Everbright Enterprise Ltd. (6,38%). Saham publik sebesar 28,1%.

Kegiatan MMLP usaha adalah bergerak dalam bidang usaha kontraktor dan pengembangan properti beserta sarana penunjangnya serta menjalankan usaha dalam bidang jasa dan perdagangan.

Kegiatan usaha utama MMLP adalah bidang usaha penyedia fasilitas logistik, pergudangan dan perkantoran, dengan konsep utama yaitu built-to-suit dengan penyewa tunggal dan standard warehouse building yang disewakan kepada sejumlah penyewa maupun penyewa tunggal. Kegiatan usaha MMLP berada di Kawasan Industri MM 2100 dan Cililitan.

Pada tanggal 04 Juni 2015, MMLP memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham MMLP (IPO) kepada masyarakat sebanyak 1.714.285.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp585 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 12 Juni 2015.

Saham MMLD di harga Rp192 per saham.