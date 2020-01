Bursa Saham Asia Berakhir Bangkit

INILAHCOM, Tokyo - Pasar saham Asia rebound pada akhir perdagangan Kamis (9/1/2020) setelah kerugian sehari sebelumnya setelah Iran meluncurkan serangan rudal terhadap pangkalan AS di Irak.

Ketegangan menurun secara signifikan Rabu di tengah tanda-tanda de-eskalasi, ketika Presiden Donald Trump mengatakan Iran tampaknya mundur. Dia mengumumkan sanksi baru daripada tindakan militer langsung. Trump mengatakan Amerika Serikat "siap merangkul perdamaian dengan semua yang mencarinya."

Saham AS pulih setelah perdagangan pra-pasar yang goyah, dengan Nasdaq ditutup pada rekor baru dan S&P 500 mencapai rekor intraday.

Nikkei NIK Jepang, + 2,31% melonjak 2% dan Indeks HSI Hang Seng Hong Kong, + 1,53% naik 1%. Shanghai Composite SHCOMP, + 0,91% naik 0,5% dan Shenzhen Composite 399106, + 1,75% naik 1%.

Kospi 180721 di bursa Korea Selatan, + 1,63% naik 1% dan indeks benchmark di Taiwan Y9999, + 1,30%, STI Singapura, + 0,16% dan Indonesia JAKIDX, + 0,36% naik. Untuk indeks ASX 200 XJO Australia, + 0,83% naik 0,6% seperti mengutip cnbc.com.

Di antara saham individu, Screen Holdings 7735, + 6,10% melonjak di perdagangan Tokyo. Sementara Yahoo Jepang induknya Z Holdings 4689, + 4,86%, SoftBank 9984, + 4,67% dan Honda 7267, + 1,32% juga naik.

Di Hong Kong, pembuat komponen Apple Sunny Optical 2382, + 6,66% dan AAC 2018, + 4,09% naik, sementara PetroChina 857, -1,21% jatuh karena harga minyak surut Rabu. Samsung 005930, + 3,17% melonjak di Korea Selatan. Sementara di Australia, saham Beach Energy BPT, -2,23% jatuh dan Rio Tinto RIO, + 1,32% menguat.

Di Wall Street, indeks acuan S&P 500 SPX, + 0,49% naik 0,5% menjadi 3.253,05. DowIA Industrial Average DJIA, + 0,56% naik 0,6% menjadi 28.745,09. Nasdaq composite COMP, + 0,67% naik 0,7% ke rekor 9.129,24.

Harga minyak rebound pada Kamis setelah pertama kali melonjak karena berita tentang serangan Iran dan kemudian jatuh kembali setelah ketegangan tampaknya mereda.

Minyak mentah patokan AS CLG20, + 0,25% naik 48 sen menjadi US$60,09 per barel dalam perdagangan elektronik di New York Mercantile Exchange. Pada hari Rabu, kontrak turun US$3,09 menjadi US$59,61. Itu diperdagangkan setinggi US$65,65 setelah serangan rudal.

Minyak mentah Brent BRNH20, + 0,20%, yang digunakan untuk menentukan harga minyak internasional, naik 44 sen menjadi US$65,88 per barel di London. Itu jatuh US$2,83 sesi sebelumnya menjadi US$65,44.

Emas GCG20, -0,86% mengalami hari gergaji yang serupa. Ini naik setinggi US$1.604,20 per ounce sebelum menetap di US$1.560,10.

Dalam perdagangan mata uang, dolar USDJPY, + 0,19% naik menjadi 109,20 yen dari 109,08 yen pada Rabu.